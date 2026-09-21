Wall Street: Τεχνολογικό ράλι και ρεκόρ για Nasdaq – Ώθηση από το πετρέλαιο

«Ποδαρικό» στην εβδομάδα με κέρδη για τη Wall Street, καθώς οι μετοχές τεχνολογικού ενδιαφέροντος έκαναν ράλι, με τον Nasdaq να σημειώνει ρεκόρ, και οι επενδυτές είδαν την τιμή του Brent να υποχωρεί πέφτοντας κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Παράλληλα, οι επενδυτές επέστρεψαν δυναμικά στις τεχνολογικές και AI μετοχές της Wall Street, αναζωπυρώνοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον για τον κλάδο, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αμφισβήτησης των υψηλών αποτιμήσεων του.

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Στο επίκεντρο βρέθηκε η Meta Platforms, η μετοχή της οποίας εκτινάχθηκε πάνω από 12%, καθώς το νέο AI agent της εταιρείας, το Muse, ανέβηκε γρήγορα στις κορυφαίες θέσεις των mobile app charts και συγκέντρωσε ισχυρές πρώτες αξιολογήσεις.

Το θετικό κλίμα για τη Meta πέρασε γρήγορα και στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν οι μετοχές των ημιαγωγών, οι οποίες συνέχισαν την ανοδική τους πορεία καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Έδωσε «ανάσες» το πετρέλαιο

Οι βασικοί δείκτες πήραν σημαντική ώθηση και από την πτώση της τιμής του πετρελαίου, καθώς το Brent, που την περασμένη εβδομάδα είχε αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 110 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε πλέον κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

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Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του CNBC, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει συναντήσεις με τους ηγέτες των κρατών του Κόλπου στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΟΗΕ που θα διαρκέσει έως τις 28 Σεπτεμβρίου και θα προσπαθήσει να ανοίξει διάλογο για να οδηγηθούν οι αντίπαλες πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,71% και έκλεισε στις 52.048,83 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 έκλεισε στο +1,49% και διαμορφώθηκε στις 7.764,70 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε ρεκόρ και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +2,26%, κλείνοντας στις 27.122,09 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν με την απόδοση του 30ετούς να διαμορφώνεται στο 5,291% και του 10ετούς στο 4,955%.