Χρηματιστήρια: Ανοδικές τάσεις μετά το «γύρισμα» των του πετρελαίου – Οι τράπεζες δίνουν ώθηση στην Αθήνα

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις χρηματιστηριακές συναλλαγές σήμερα (11.9.2026) στο Euronext Athens, ενώ ίδια εικόνα επικρατεί και στις αγορές της Ευρώπης.

Αισιόδοξη είναι η σημερινή εικόνα των συναλλαγών από το άνοιγμα του ελληνικού χρηματιστηρίου (Euronext Athens) με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να ακολουθεί διακυμάνσεις πάνω από τις 2.700 μονάδες καταγράφοντας άνοδο που προσεγγίζει το 1%.

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Συνολικά, από τους τίτλους που έχουν κινηθεί έως τώρα, οι 62 σημείωσαν άνοδο, οι 33 πτώση και 11 παρέμειναν αμετάβλητοι.

Η αξία συναλλαγών έχει ξεπεράσει τα 80 εκάτ. ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης, αυτός σημειώνει άνοδο περίπου 1%, ενώ ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως σημειώνει περιορισμένη άνοδο. Το χαρακτηριστικό της συνεδρίασης πάντως είναι η άνοδος του τραπεζικού δείκτη πάνω από το 1%.

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Αξιοσημείωτη άνοδο καταγράφουν μετοχές όπως η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Optima bank και η Motor Oil.

Σε άνοδο και η Ευρώπη

Άνοδο σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα (11.9.2026), ωστόσο οδεύουν προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή τους από τον Απρίλιο εξαιτίας των υψηλών αποδόσεων των ομολόγων και του φόβου για επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων που επηρεάζουν το κλίμα στην αγορά.

Αν και ο δείκτης STOXX 600 έκλεισε χθες σε χαμηλό δύο μηνών έπειτα από την αύξηση επιτοκίων που ανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σημειώνει άνοδο. Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου στη σημερινή συνεδρία δίνει ώθηση στις τιμές των μετοχών, αν και οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί θεωρώντας την διόρθωση προσωρινή.