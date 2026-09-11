Χρηματιστήριο: Με κέρδη και νέα υψηλά 17ετίας η Αθήνα – Ανοδικά οι ευρωαγορές

Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής (11.9.2026) στο Euronext Athens, καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας δεν πτοήθηκαν από τις υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

ΟΓενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με +1,07% στις 2.726,49 μονάδες σημειώνοντας νέα υψηλά 17 ετών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ τα εβδομαδιαία κέρδη έφτασαν στο 0,93%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τράπεζες ηγούνται της υπεραπόδοσης, με τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται άνω του +2,20% και να κλείνει σε νέο υψηλό 11 ετών, ενώ οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap κατέγραψε άνοδο 1,23% και διαμορφώθηκε στις 7.004,52 μονάδες

Ο τζίρος των συναλλαγών ανήλθε στα 326,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 41 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η Motor Oil, με άνοδο 2,93% στα 66,70 ευρώ και ακολούθησαν η Τράπεζα Πειραιώς με κέρδη 2,81% στα 10,80 ευρώ, η Optima Bank με άνοδο 2,66% στα 13,10 ευρώ, η Alpha Bank με 2,61% στα 4,91 ευρώ και η Σαράντης με 2,42% στα 12,70 ευρώ. Η Πειραιώς και η Alpha Bank κινήθηκαν σε νέα πολυετή υψηλά, ενώ η Optima Bank κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης παρουσίασε η Viohalco, η οποία υποχώρησε κατά 0,95% στα 16,60 ευρώ, η Allwyn έχασε 0,91%, κλείνοντας στα 13,10 ευρώ, ενώ η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 0,80% στα 24,66 ευρώ. Ακολούθησαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με πτώση 0,57% στα 45,30 ευρώ, και η Quest Συμμετοχών, με απώλειες 0,53% στα 7,54 ευρώ.

Στο «πράσινο» η Ευρώπη

Ανοδικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανακάμπτοντας από τις ισχυρές απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων, καθώς σύμφωνα με το CNBC η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου το απόγευμα της Παρασκευής και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων προσφέρουν ανάσα στις αγορές.

Ωστόσο, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, με τον Stoxx να οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και δύο μήνες.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη κατά 0,50% στις 650,13 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,37% στις 10,646 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,78% στις 25,591 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη κατά 0,74% στις 8,177 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο συνεχίζει στο +1,22% στις 52.112 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,86% στις 19,828 μονάδες.