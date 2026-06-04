Πετρέλαιο: Στο «κόκκινο» οι τιμές εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Πέμπτης (4.6.2026), μετά τη χθεσινή άνοδο, εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων για την έκβαση των διαπραγματεύσεων αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν στα 97 δολάρια ανά βαρέλι μετά από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις ανόδου, με τους επενδυτές να αξιολογούν την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες συνεχίζουν να θολώνουν τις προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία και για ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών στη Μέση Ανατολή.

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Τα συμβόλαια του αμερικανικού τύπου αργού WTI υποχωρούν επίσης ελαφρώς γύρω στα 95 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από μια αμερικανική επίθεση σε ένα άδειο πετρελαιοφόρο με προορισμό το Ιράν την Τρίτη (2.6.2026), το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε αμερικανικές ναυτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς και σε εμπορικά πλοία. Η διέλευση δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ, της βασικής διαδρομής για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και LNG, παραμένει υποτονική.

Ωστόσο, καταγράφεται αυξημένη ροή τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με ορισμένα πλοία να λειτουργούν σε συντονισμό με τον αμερικανικό στρατό, αν και οι όγκοι που διακινούνται παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα προ της σύγκρουσης.

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Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία της EIA έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα, πλησιάζοντας τα ελάχιστα λειτουργικά επίπεδα, νέο που συνέβαλε στην άνοδο των τιμών στις συναλλαγές της Τετάρτης (3.6.2026).