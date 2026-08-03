Πετρέλαιο: «Βουτιά» σχεδόν 5% στις τιμές ενόψει των νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές της εβδομάδας, καθώς η προοπτική νέων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και για μεγαλύτερα προβλήματα στην τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς.

Στις ασιατικές αγορές οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν απώλειες που πλησιάζουν το 5%, με τους επενδυτές να αντιδρούν στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι εντός της ημέρας θα αρχίσουν νέες συνομιλίες με την Τεχεράνη.

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Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι ο τερματισμός του πολέμου και η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία περνά σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Έτσις, η τιμή του Brent για τα συμβόλαια παράδοσης Σεπτεμβρίου, υποχωρούσε κατά 4,69%, στα 83,81 δολάρια το βαρέλι.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate, η τιμή του οποίου σημειώνει πτώση 4,67% και διαμορφωνόταν στα 80,72 δολάρια το βαρέλι.

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Η αγορά πετρελαίου αφαιρεί μέρος της μεγάλης προσαύξησης κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές λόγω του πολέμου, των επιθέσεων σε πλοία και των περιορισμών στη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από το εάν οι νέες συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένη συμφωνία και σε ουσιαστική αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας. Μέχρι τότε, το πετρέλαιο αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα ευαίσθητο σε κάθε δήλωση ή εξέλιξη από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.