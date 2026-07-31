Χρηματιστήρια: Η Αθήνα αναζητά κατεύθυνση – Οι ευρωαγορές «στα πράσινα»

Η πτώση στις τιμές πετρελαίου τις τελευταίες δύο μέρες και η αναμονή για τα οικονομικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου μεγάλων εταιριών, αποτελεί συνδυασμό που μέχρι τώρα φαίνεται να μην πείθει τους επενδυτές στο Euronext Athens.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens , λίγο πριν τις 12:00, διαμορφώνεται στις 2.568,26 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση της τάξης του 0,13% και η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 33,44 εκατ. ευρώ, με τις τιμές του πετρελαίου να βρίσκονται σταθερά κάτω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco της Lamda Develompemt και της Allwyn Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής, της Jumbo και της Eurobank.

Σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές αγορές

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σήμερα σε θετικό έδαφος, με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο και τα καλύτερα του αναμενομένου εταιρικά αποτελέσματα, ενώ η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενισχύει το επενδυτικό κλίμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά περίπου 0,9%, στις 655,2 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο κερδίζει 0,66%. Ο DAX της Φρανκφούρτης σημειώνει άνοδο 0,7%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,71%, ο FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται στο +0,61%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,73%

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στις ασιατικές αγορές και στη Wall Street