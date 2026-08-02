Στα όρια των 90 δολαρίων το πετρέλαιο – Συνεδριάζουν οι χώρες του ΟΠΕΚ+

Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 90 δολαρίων ανά βαρέλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην παγκόσμια προσφορά του «μαύρου χρυσού», καθώς προς τα τέλη Ιουλίου σημειώθηκε «εκτόξευση» και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα οι τιμές ξεκίνησαν να αποκλιμακώνονται.

Παρά το γεγονός ότι η διέλευση δεξαμενόπλοιων πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, οι αγορές πετρελαίου εξακολουθούν να ενσωματώνουν σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, καθώς οι επιθέσεις σε πλοία και οι αυξημένοι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα διατηρούν την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα και προβληματίζουν επενδυτές και αναλυτές.

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Οι τιμές του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο 25% τον Ιούλιο, την ισχυρότερη από τον Μάρτιο, ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εντάσεων και των ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Αντίστοιχα, οι τιμές του αμερικανικού αργού WTI έκλεισαν με άνοδο πάνω από 20% τον Ιούλιο.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Αν και οι εξαγωγές πετρελαίου δεν έχουν διακοπεί, το αυξημένο κόστος ασφάλισης, οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και ο κίνδυνος νέων επιθέσεων εξακολουθούν να επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς, διατηρώντας υψηλό το γεωπολιτικό premium στις τιμές.

Η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στη σημερινή συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+, από την οποία αναμένεται να εγκριθεί νέα αύξηση της παραγωγής για τον Σεπτέμβριο από χώρες οι οποίες εφαρμόζουν τις εθελοντικές περικοπές παραγωγής από το 2023.

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Η αύξηση παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια τη μέρα για τον Σεπτέμβριο θα είναι και η τελευταία μέχρι τα κράτη – μέλη του ΟΠΕΚ+ να αποφασίσουν τι πολιτική θα ακολουθήσουν στο μέλλον, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Reuters.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση της παραγωγής δύσκολα θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών όσο οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι και η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή αβεβαιότητας για την αγορά.