Το πετρέλαιο κάτω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι – Σε τεντωμένο σκοινί οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται χαμηλότερα από τα 90 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πορεία των θαλάσσιων μεταφορών από τα Στενά του Ορμούζ.

Αν και οι πιέσεις στις τιμές πετρελαίου συνεχίζονται μετά την αυξημένη μεταφορά φορτίων από την περιοχή, η γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθεί να διατηρεί έντονη τη μεταβλητότητα στην αγορά, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι ο κίνδυνος διαταραχών στην προσφορά δεν έχει εκλείψει.

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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαμορφώνονται κοντά στα 87,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κινείται στην περιοχή των 84 δολαρίων.

Παρά τη σημερινή υποχώρηση, ο Ιούλιος ολοκληρώθηκε με τις μεγαλύτερες μηνιαίες αποδόσεις από τον Μάρτιο (ο πόλεμος ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου) καθώς οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ενίσχυσαν το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές του πετρελαίου.

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένουν οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του CNBC. Παρά το γεγονός ότι η διέλευση δεξαμενόπλοιων συνεχίζεται, οι επιθέσεις και οι απειλές κατά της εμπορικής ναυτιλίας διατηρούν αυξημένο το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης.

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Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και χωρίς άμεση διακοπή των εξαγωγών, η παρατεταμένη ένταση στην περιοχή θα συνεχίσει να στηρίζει τις τιμές του πετρελαίου τους επόμενους μήνες.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις επόμενες κινήσεις του ΟΠΕΚ+, αλλά και την πορεία της παραγωγής από τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, οι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές θα παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, καθώς οι κίνδυνοι για την προσφορά από τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να υπερτερούν των ανησυχιών για επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης.