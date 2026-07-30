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Χρηματιστήρια: Με νέο υψηλό 17 ετών έκλεισε το ΧΑ, κέρδη και στην Ευρώπη – Ανάκαμψη στη Wall Street με τη Microsoft να οδηγεί την άνοδο

5η διαδοχική άνοδο για τον Γενικό Δείκτη με ώθηση από τα αποτελέσματα τραπεζών
A detailed stock market data display with upward trending arrows indicating positive growth, set on a dark digital background, concept of financial success. 3D Rendering
Φωτογραφία iStock
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Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (30.7.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών, εν μέσω βελτίωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Η αγορά στο ελληνικό χρηματιστήριο συμπλήρωσε 5 ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 4,71%. O Γενικός Δείκτης έκλεισε, στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 2.571,90 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,25%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2009 (2.588,71 μονάδες). Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 21,28%, από τις αρχές του 2026.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 338,098 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.854.686 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,46%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με νέα κέρδη +1,78% στις 2.990,02 μονάδες.

Κέρδη κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, ενώ παράλληλα παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω της αβεβαιότητας γύρω από την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ και τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με άνοδο 0,77% στις 649,95 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου έκλεισε με οριακή πτώση 0,10%. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε θετικά 0,01% στις 25.460,48 μονάδες και ο γαλλικός CAC υποχώρησε κατά 0,69% στις 8.400 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,49% και ο ισπανικός IBEX 35 1,67%.

Στη Wall Street, οι αμερικανικοί δείκτες σημειώνουν άνοδο, ανακάμπτοντας από την πτώση της προηγούμενης ημέρας, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα. Η Microsoft και οι εταιρείες ημιαγωγών συνέβαλαν στην άνοδο.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στις 20:30 ώρα Ελλάδας σημειώνει άνοδο 540,50 μονάδων, στο +1,05%.Ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 2,55%, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοση από τις 15 Ιουνίου και ο S&P 500 βρίσκεται στο +1,44%.

Η Microsoft σημείωσε άνοδο 15% μετά την ανακοίνωση της ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας Azure. Αντίθετα, η Meta Platforms σημείωσε πτώση 9% μετά την ανακοίνωση μιας συντηρητικής πρόβλεψης εσόδων και μιας πτώσης κατά 91% στις ελεύθερες ταμειακές ροές του δεύτερου τριμήνου.

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