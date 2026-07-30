Wall Street: Σημαντικά κέρδη με «καύσιμο» τη μετοχή της Microsoft

Η Wall Street κατάφερε να ανακάμψει στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30.11.2026) και έχοντας ως «οδηγό» την μετοχή της Μicrosoft είδε τους βασικούς της δείκτες να σημειώσουν σημαντική άνοδο.

Η μετοχή της Microsoft έκλεισε με άνοδο 16,5%, έχοντας νωρίτερα φτάσει να ενισχύεται έως και 17%, με τους επενδυτές στη Wall Street να αναθαρρεύουν μετά τις αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο +1,19% στις 52.208 μονάδες και ο ευρύτερος S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +1,66% και τις 7.437 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κέρδη της τάξης του 2,78% στις 25.122 μονάδες.

Η θετική εικόνα επεκτάθηκε και στον κλάδο των ημιαγωγών, με το ETF iShares Semiconductor (SOXX) – ένα από τα μεγαλύτερα ETF που παρακολουθούν τον κλάδο των ημιαγωγών – να ενισχύεται άνω του 8%. Η Micron Technology κατέγραψε άνοδο 13%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε κέρδη άνω του 13%.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα, με το 10ετές να ενισχύεται στο 4,665% και το 30ετές να διαμορφώνεται στο 6,206%, παραμένοντας κοντά στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο του 2007, το οποίο είχε αγγίξει στη χθεσινή συνεδρίαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται πως οι υψηλές δαπάνες των τεχνολογικών κολοσσών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών των επενδυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι επενδύσεις αυτές μπορούν να αποδώσουν άμεσα οικονομικά οφέλη, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Reuters.

Οι αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές που ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα η Alphabet και η Tesla πυροδότησαν νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές που συνδέονται με την AI, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και ο κλάδος των ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές επαναξιολόγησαν εάν οι υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών του δικαιολογούνται από τις προοπτικές κερδοφορίας.

Στο ίδιο κλίμα, η Meta Platforms κατέγραψε απώλειες 9%, αφού ανακοίνωσε ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές της υποχώρησαν κατά 91% στο δεύτερο τρίμηνο. Οι επενδυτές περιμένουν πλέον από Apple και Amazon να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου.