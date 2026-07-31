Οι τιμές πετρελαίου συνεχίζουν να υποχωρούν, με το Brent στα 85 δολάρια – Αμείωτη η ανησυχία για τη Μέση Ανατολή

Πτωτικά κινούνται και την Παρασκευή (31.7.20206) οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών μετά το έντονο ράλι των τελευταίων ημερών, ενώ παράλληλα επανεκτιμούν τους κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά

Ωστόσο, παρά τη σημερινή διόρθωση, τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό αργό WTI βρίσκονται σε τροχιά να ολοκληρώσουν τον Ιούλιο με τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Μάρτιο, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να διατηρεί αυξημένο το λεγόμενο «ασφάλιστρο κινδύνου» στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να δημιουργεί στους επενδυτές καθημερινή ανασφάλεια.

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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά περίπου 1,4%, κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κινείται χαμηλότερα, κοντά στα 82,1 δολάρια το βαρέλι. Παρά τη σημερινή πτώση, και οι δύο δείκτες καταγράφουν μηνιαία κέρδη που προσεγγίζουν το 20%, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν τον κίνδυνο ενδεχόμενων διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Η αποκλιμάκωση των τιμών αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι οι ροές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζονται χωρίς σημαντικές διακοπές, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η εξέλιξη αυτή έχει καθησυχάσει προσωρινά τους επενδυτές, περιορίζοντας τους φόβους για μια άμεση κρίση προσφοράς, χωρίς όμως να εξαλείφει τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Παράλληλα, στο επίκεντρο παραμένει και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Οι επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να ηγηθεί πολυεθνικής ναυτικής δύναμης για την προστασία των ενεργειακών διαδρόμων καταδεικνύουν ότι η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αβεβαιότητας για την αγορά πετρελαίου. Το αυξημένο κόστος ασφάλισης και ναύλωσης των δεξαμενόπλοιων εξακολουθεί να επηρεάζει τις ενεργειακές αγορές, ακόμη και αν οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά.

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Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τις κινήσεις των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Η Ρωσία έχει αυξήσει τις εξαγωγές αργού μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού στην Αρκτική, επιταχύνοντας τις παραδόσεις προς την Ασία και περιορίζοντας την εξάρτηση από τις διαδρομές της Ερυθράς Θάλασσας.

Παράλληλα, η Αίγυπτος εξελίσσεται σε σημαντικό κόμβο διακίνησης ρωσικού πετρελαίου, ενώ μεταφορτώσεις φορτίων πραγματοποιούνται ολοένα συχνότερα στην περιοχή της Σιγκαπούρης μέσω του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Οι κινήσεις αυτές επιτρέπουν στη Μόσχα να διατηρεί υψηλές εξαγωγές, παρά τις δυτικές κυρώσεις και τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τα αποθέματα στις ΗΠΑ, τα οποία έχουν υποχωρήσει σε πολυετή χαμηλά επίπεδα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς, ειδικά εάν η ένταση στη Μέση Ανατολή παραταθεί. Παράλληλα, οι επιθέσεις σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία έχουν περιορίσει την παραγωγή καυσίμων, διατηρώντας τα περιθώρια διύλισης και τις τιμές βενζίνης, ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει αυξημένη και το επόμενο διάστημα. Εφόσον οι ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίσουν να εξελίσσονται ομαλά, οι τιμές ενδέχεται να σταθεροποιηθούν. Αντίθετα, οποιαδήποτε νέα διαταραχή στη ναυσιπλοΐα ή στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επαναφέρει το Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι και να οδηγήσει σε νέο κύμα ανόδου στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.