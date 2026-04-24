Συμβαίνει τώρα:
Αγορές

Πιέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών- Αρνητικό κλίμα και στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (24.4.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 24,45 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,33%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,82%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,80%).

Σημαντική πτώση καταγράφει η μετοχή της ΔΕΗ στον απόηχο της χθεσινής ανακοίνωσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 4 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.215,65 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,85%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,82%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,35%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-8,59%), της Πειραιώς (-1,17%), της Τιτάν (-1,12%) και της Aktor (-1,07%).

Ανοδικά κινούνται 35 μετοχές, 44 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Real Consulting (+4,40%) και Πλαστικά Κρήτης (+4,29%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές ΔΕΗ (-8,59%) και Autohellas (-7,12%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς απώλειες σε εβδομαδιαία βάση, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να ανησυχούν για την έλλειψη προόδου προς την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,65%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 0,52%, ο DAX στη Φρανκφούρτη χάνει 0,12% και ο γαλλικός CAC 0,90%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο μειώνεται κατά 0,77% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 1,03%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo