Πολύτιμα μέταλλα: Ισχυρές απώλειες στις διεθνείς αγορές – Στο χαμηλότερο επίπεδο επτά εβδομάδων ο χρυσός

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν τη Δευτέρα (28.9.2026) ο χρυσός και το ασήμι, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενισχύει τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

Την ίδια στιγμή που χρυσός και ασήμι κινούνται καθοδικά, η ενίσχυση του δολαρίου και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων επιβαρύνουν την αγορά των πολύτιμων μετάλλων.

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Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ο χρυσός υποχωρούσε κατά 3,44%, στα 4.137,59 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις επόμενες κινήσεις της Fed συνέχιζαν να ασκούν πιέσεις στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων.

Ακόμη μεγαλύτερες απώλειες κατέγραφε το ασήμι, με την τιμή του να σημειώνει πτώση 4,59%, στα 61,31 δολάρια ανά ουγγιά.

Γιατί υποχωρούν τα πολύτιμα μέταλλα

Η νέα άνοδος του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις και οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η Fed ενδέχεται να διατηρήσει αυστηρή τη νομισματική της πολιτική και να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

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Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως λειτουργούν αρνητικά για τον χρυσό και το ασήμι, καθώς τα δύο μέταλλα δεν προσφέρουν τόκο στους επενδυτές, ενώ η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ασκεί πρόσθετες πιέσεις στον χρυσό και το ασήμι, καθώς τα δύο πολύτιμα μέταλλα δεν προσφέρουν τόκο.

Αντίθετα, οι υψηλότερες αποδόσεις καθιστούν ελκυστικότερες τις επενδύσεις σε ομόλογα, περιορίζοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα πολύτιμα μέταλλα, όπως αναφέρει το Reuters.

Πρόσθετη πίεση ασκεί το ισχυρότερο δολάριο, καθώς ο χρυσός και το ασήμι αποτιμώνται διεθνώς στο αμερικανικό νόμισμα. Όταν το δολάριο ενισχύεται, τα πολύτιμα μέταλλα γίνονται ακριβότερα για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τη ζήτησή τους.

Στο επίκεντρο η Fed και η Μέση Ανατολή

Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις επόμενες κινήσεις της Fed, η οποία αύξησε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, διαμορφώνοντας το βασικό εύρος τους στο 3,75% έως 4%. Οι ανησυχίες για νέα άνοδο του πληθωρισμού έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις.

Παράλληλα, η πορεία του πετρελαίου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές.

Παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας, οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και το ισχυρό δολάριο φαίνεται ότι ασκούν μεγαλύτερη πίεση στην τιμή του κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο ασήμι, το οποίο καταγράφει μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση από τον χρυσό, με τις δύο αγορές να παραμένουν ευάλωτες στις μεταβολές των προσδοκιών για τα αμερικανικά επιτόκια.