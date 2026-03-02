Πτώση μετοχών στα χρηματιστήρια, άνοδο πετρελαίου και χρυσού πυροδοτεί η κρίση στο Ιράν

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συγκλονίζει τις παγκόσμιες αγορές, με τις μετοχές στα χρηματιστήρια να υποχωρούν, τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται και τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου να καταρρέουν.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ασία υποχωρούν, με απώλειες πάνω από 1,7% στην Ιαπωνία, κοντά στο 1,8% στη Σιγκαπούρη και 1,7% στο Χογκ Κόγκ ενώ είχαν προηγηθεί χθες απώλειες στις αραβικές αγορές, στον απόηχο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραπεζικός δείκτη Topix στο Τόκιο υποχωρεί έως και 6,3%, που είναι η μεγαλύτερη πτώση από τον περασμένο Απρίλιο. Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου αλλά δίνουν επίσης προσοχή στον πληθωρισμό. Η πτώση των ασιατικών μετοχών σήμερα Δευτέρα (2.3.2026) έρχεται μετά την άνοδο στα χρηματιστήρια της περιοχής εδώ κι ένα τρίμηνο. Οι ασιατικές μετοχές έχουν ξεπεράσει τους αμερικανικούς και τους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς, όπου οι ανησυχίες για τις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν αναστατώσει τις αγορές.

Αυτή την ώρα πτώση καταγράφουν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τις αμερικανικές μετοχές. Τα ομόλογα του Δημοσίου μεταπήδησαν από κέρδη σε ζημίες μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν έκανε νέα προσπάθεια να επαναλάβει τις πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα μπει σε διαπραγματεύσεις.

Μια αρχική απότομη αντίδραση οδήγησε το Brent υψηλότερα έως και 13% αλλά τα κέρδη μειώθηκαν στη συνέχεια καθώς η τιμή κινήθηκε προς τα 77 δολάρια το βαρέλι, με μονοψήφια αύξηση λίγο πάνω από 6%. Οι χρηματιστές παραμένουν επικεντρωμένοι στην κατάσταση των Στενών του Ορμούζ, μια οδό για το πετρέλαιο και το LNG που είναι «ουσιαστικά» κλειστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εάν κλείσει το Στενό του Ορμούζ για μέρες, τότε θα μπορούσε να προκαλέσει μια αύξηση του πετρελαίου πάνω και από τα 100 δολάρια, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές. Υπενθυμίζεται ότι περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου διέρχεται από την πλωτή οδό.

Η πιθανότητα παρατεταμένης αναταραχής στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου δίνουν στους διαχειριστές κεφαλαίων νέους λόγους να πουλήσουν μετοχές και να στραφούν σε ασφαλείς αγορές. Οι υψηλές αποτιμήσεις είναι άλλος ένας λόγος που οδηγεί τους επενδυτές να μειώσουν τον κίνδυνο.

Επιπλέον, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τις ευρωπαϊκές μετοχές προμηνύουν αδύναμο άνοιγμα καθώς οι επενδυτές επιλέγουν να μειώσουν τον κίνδυνο και να στραφούν σε επενδυτικά καταφύγια. Έτσι, η τιμή του χρυσού αυξάνεται στα 5.350 δολάρια ανά ουγγιά, με αύξηση γύρω στο 1,5%.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι περισσότερες αγορές μετά τον αρχικό πανικό έχουν περιορίσει τις απώλειες. Πρέπει εξάλλου να αντιμετωπίσουν την κλιμακούμενη στρατιωτική δράση στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή, που μπορεί να έχει μεγαλύτερη από την αναμενόμενη διάρκεια απειλώντας να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια ναυτιλία και να επιφέρει πλήγμα στις μετακινήσεις, τον τουρισμό και τα ταξίδια. Ο αντίκτυπος στο πετρέλαιο και τον πληθωρισμό αποτελεί πρωταρχική ανησυχία στις αγορές που τον περασμένο μήνα είδαν τις αμερικανικές μετοχές να καταγράφουν τη χειρότερη πτώση τους από τον περασμένο Απρίλιο.

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διαμηνύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι, το κλίμα στις αγορές θα παραμείνει αρνητικό, σχολιάζουν χρηματιστηριακοί αναλυτές που παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και «στοιχηματίζουν» για την διάρκεια του πολέμου.