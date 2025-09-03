Ράλι για τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, αγγίζουν το 5%

Αυξήθηκε για πρώτη φορά από τον Ιούλιο η απόδοση των 30ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, κοντά στο ψυχολογικά σημαντικό όριο του 5%, υπογραμμίζοντας την απροθυμία των επενδυτών να χρηματοδοτήσουν το διογκούμενο έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού των ΗΠΑ.

Η απόδοση των ομολόγων αυξήθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,999% σήμερα Τετάρτη (3.9.2025), πριν περιορίσει την άνοδό της, αντικατοπτρίζοντας παρόμοιες κινήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία, όπου η εντεινόμενη πώληση ώθησε το κόστος δανεισμού στα υψηλότερα επίπεδα του αιώνα. Στις ΗΠΑ, οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν την πίεση που ασκούν οι επενδυτές στην κυβέρνηση, οι οποίοι επιθυμούν μεγαλύτερη αποζημίωση, καθώς καλούνται να χρηματοδοτήσουν τα σχέδια δαπανών και τις φορολογικές περικοπές της κυβέρνησης Τραμπ.

Η υποαπόδοση των 30ετών ομολόγων του Δημοσίου φέτος έρχεται σε αντίθεση με τις πιο δημοφιλείς βραχυπρόθεσμες λήξεις. Καθώς οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων έχουν αυξηθεί, οι αποδόσεις των 2ετών και 5ετών ομολόγων έχουν μειωθεί, δημιουργώντας μια απόκλιση που συνέβη για τελευταία φορά σε ολόκληρο το έτος 2001.

Η άνοδος των αποδόσεων των 30ετών ομολόγων των ΗΠΑ και η πτώση των αποδόσεων των 2ετών ομολόγων σηματοδοτούν «μια ασυνήθιστη κατάσταση που αντικατοπτρίζει την επιθυμία των επενδυτών για μεγαλύτερη αποζημίωση για τη διατήρηση μακροπρόθεσμων ομολόγων», έγραψαν σε σημείωμα οι στρατηγικοί του BlackRock Investment Institute.

Καθώς αυξάνεται η πίεση προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τα επιτόκια, οι επενδυτές συνήθως αγοράζουν ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας, τα οποία είναι τα πιο ευαίσθητα στις αλλαγές

Με τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ να αναμένονται αργότερα σήμερα, η πώληση μπορεί να υποχωρήσει εάν ένας ασθενέστερος αριθμός οδηγήσει σε αύξηση των στοιχημάτων για το εύρος των μειώσεων των επιτοκίων της Fed, σύμφωνα με την Evelyne Gomez-Liechti, στρατηγικό αναλυτή της Mizuho International.

Οι χρηματαγορές στοιχηματίζουν σε μείωση ενός τετάρτου του σημείου από την Fed αυτό το μήνα. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Bloomberg προβλέπουν ότι οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν τον Ιούλιο σε 7,382 εκατομμύρια.