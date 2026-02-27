Ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς παρατείνεται η κρίση ΗΠΑ με Ιράν – Τα σενάρια για τις επιπτώσεις στην ελληνική αγορά

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται πάνω από 3% σήμερα (27.2.2026), με τους επενδυτές να διατηρούν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά μετά την παράταση των πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,09 δολάρια, ή περίπου 3%, στα 72,84 δολάρια το βαρέλι στις 14:22 GMT, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 2,33 δολάρια, ή περίπου 3,6%, στα 67,54 δολάρια.

Για την εβδομάδα, το Brent αναμένεται να κλείσει με κέρδη 0,2%, ενώ το WTI αναμένεται να σημειώσει πτώση 0,1%.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη χθες Πέμπτη (26.2.2026), μετά την εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για ορισμένα θέματα, ενώ για άλλα εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές. Ο Araghchi δήλωσε ότι οι συνομιλίες «έκαναν πολύ καλή πρόοδο και εισήλθαν πολύ σοβαρά στα στοιχεία μιας συμφωνίας, τόσο στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας όσο και στον τομέα των κυρώσεων».

Ωστόσο οι εξελίξεις δείχνουν κλιμάκωση των σχέσεων ΗΠΑ – Ιράν, αφού φαίνεται να είναι θέμα χρόνου μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Η αβεβαιότητα επικρατεί, ο φόβος ωθεί τις τιμές υψηλότερα σήμερα», δήλωσε ο Tamas Varga, αναλυτής πετρελαίου στην χρηματιστηριακή εταιρεία PVM. «Είναι εντελώς καθορισμένο από το αποτέλεσμα των πυρηνικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν και την πιθανή στρατιωτική δράση που ενδέχεται να αναλάβει η Αμερική εναντίον του Ιράν».

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος πριμοδοτεί τις τιμές από 8 έως 10 δολάρια ανά βαρέλι να έχουν ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου λόγω των φόβων ότι μια σύγκρουση θα διαταράξει τον εφοδιασμό της Μέσης Ανατολής μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου.

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα στον απόηχο των παραπάνω εξελίξεων με το Brent να κερδίζει έδαφος πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, και να «φλερτάρει» με τα 73 δολάρια το βαρέλι σήμερα (27.2.2026). Μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές το κακό σενάριο αναφέρει ότι η τιμή μπορεί να φτάσει και τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Στελέχη της ελληνικής αγοράς τονίζουν ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα υπάρξει αποτύπωμα στην ελληνική αγορά, βάζοντας τους καταναλωτές να πληρώνουν και με το παραπάνω την βενζίνη τους, αφού η τιμή της αμόλυβδης είναι πιθανό να ξεπεράσει τα 1,80 με 1,90 ευρώ ανά λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης 95αρας χθες (26.2.2026) ήταν στα 1,749 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης (diesel) η μέση τιμή διαμορφώθηκε σε 1,561 ευρώ ανά λίτρο.