Ράλι των τιμών χονδρικής ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο

«Kαμπανάκι» για τις αυξήσεις που θα δούμε στους λογαριασμούς φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος αυτόν τον χειμώνα σηματοδοτούν οι τιμές χονδρικής που εκτοξεύονται τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για σήμερα Τετάρτη (26.8.2026), η τιμή στην χονδρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος για την Ελλάδα διαμορφώνεται σε 184,47 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), με ημερήσια αύξηση 6,18% ενώ τα συμβόλαια φυσικού αερίου στο ολλανδικό χρηματιστήριο TTF διαπραγματεύονται σε τιμές γύρω από τα 65 ευρώ/MWh έχοντας φτάσει τις προηγούμενες ημέρες μια «ανάσα» από τα 70 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καταναλωτές ανησυχούν για το κατά πόσο αυτές οι ανοδικές πιέσεις θα επηρεάσουν τα τιμολόγια ρεύματος Σεπτεμβρίου που προετοιμάζονται αυτές τις ημέρες, τέλη Αυγούστου.

Το κύμα ανατιμήσεων είναι έντονο σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη αφού η χονδρική τιμή ρεύματος στην Ιταλία ξεπέρασε τα 200 ευρώ/MWh φτάνοντας στα 200,33 ευρώ, στην Ρουμανία διαμορφώνεται σε 186,50 ευρώ, στη Βουλγαρία σε 185,33 ευρώ και στην Ουγγαρία σε 184,04 ευρώ/MWh.

Το σκηνικό επιβαρύνει η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο «κόκκινο» τα αποθέματα

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα υπολείπονται από τα συνήθη εποχικά επίπεδα κοντά στις 20 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι στο 63% από περίπου 75% την ίδια περίοδο πέρυσι και περίπου 79% που είναι ο μέσος όρος της πενταετίας ενώ 80% είναι ο στόχος της ΕΕ για την 1η Νοεμβρίου. Σε αυτό το περιβάλλον «φουντώνουν» τα σενάρια για περαιτέρω άνοδο των τιμών όσο μαίνεται η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Μεταξύ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών με τα χαμηλότερα επίπεδα αποθήκευσης είναι η Γερμανία με στάθμη στο 51,2%, το Βέλγιο με 50,22% και η Ολλανδία με 44,6%.

Η Oxford Economics επεσήμανε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 13 Αυγούστου, πριν από το τελευταίο ράλι των τιμών του φυσικού αερίου, ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου στην ΕΕ κινείται περίπου 15% με 20% χαμηλότερα από το 2021. Η ΕΕ μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της με χαμηλότερα επίπεδα αποθήκευσης αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσει τις εισαγωγές LNG τον χειμώνα, όταν -ενδεχομένως- ο ανταγωνισμός από Ασιάτες αγοραστές θα είναι πιο έντονος για προμήθειες.

Τα σενάρια για το «ταβάνι» στο φυσικό αέριο

Ο ανταγωνισμός όμως έχει ήδη ενταθεί λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, διαταράσσοντας μια διαδρομή που κανονικά μεταφέρει σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου LNG.

Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από τον Μάρτιο και ενδέχεται να ακολουθήσει νέα άνοδος, παρά την σημερινή υποχώρηση μετά το ράλι που προηγήθηκε μέχρι τα 70 ευρώ/MWh.

Σε ένα σενάριο όπου οι εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων της Μέσης Ανατολής θα ομαλοποιηθούν σταδιακά μέχρι το 2027, εκτιμάται ότι το TTF του Δεκεμβρίου 2026 πιθανότατα θα χρειαστεί να κινηθεί πάνω από τα 100 ευρώ/MWh, σύμφωνα με προβλέψεις της Goldman Sachs που έχει προβλέψει αύξηση μέχρι 110% πάνω από το βασικό σενάριο των 50 ευρώ/MWh.

Σύμφωνα με την Oxford Economics η ΕΕ ενδέχεται να αναγκαστεί να αναστείλει εν μέρει την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου εάν οι προμήθειες μειωθούν περαιτέρω. Σύμφωνα με τον τελευταίο υπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μερίδιο της Ρωσίας στις συνδυασμένες εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG ήταν περίπου 12,5% το 2025.