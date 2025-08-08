Ρεκόρ στα συμβόλαια χρυσού μετά την επιβολή αμερικανικών δασμών στις ράβδους ενός κιλού

Σε ιστορικό υψηλό έφτασαν σήμερα Παρασκευή (8.8.2025) οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ, μετά από δημοσιεύματα ότι η Ουάσιγκτον επέβαλε δασμούς στις εισαγωγές ράβδων χρυσού 1 κιλού, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Νέας Υόρκης και των τιμών spot.

Η είδηση για τους δασμούς, οι οποίοι πλήττουν έντονα την Ελβετία, οδήγησαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο σε άνοδο 1% στα 3.489,40 δολάρια, αφού είχαν φτάσει σε ιστορικό υψηλό στα 3.534,10 δολάρια. Η spot τιμή του χρυσού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 3.399,22 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός είναι σε πορεία για δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, με αύξηση περίπου 1% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.

Η διαφορά μεταξύ των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και της spot τιμής αυξήθηκε σε πάνω από 100 δολάρια, μετά την αναφορά των Financial Times ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς στις εισαγωγές ράβδων χρυσού 1 κιλού, επικαλούμενη επιστολή της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της 31ης Ιουλίου.

Η επιστολή ανέφερε ότι οι ράβδοι χρυσού 1 κιλού και 100 ουγγιών θα πρέπει να ταξινομηθούν υπό έναν τελωνειακό κωδικό που υπόκειται σε υψηλότερους δασμούς, μια κίνηση που, σύμφωνα με την εφημερίδα, θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά την Ελβετία, το μεγαλύτερο κέντρο ραφιναρίσματος στον κόσμο.

Η διαφορά μεταξύ των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των spot τιμών σημείωσε τελευταία φορά παρόμοια αύξηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020, όταν οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού προκάλεσαν μια συγκρίσιμη αναστάτωση.

«Ο δασμός θα διαταράξει σίγουρα το εμπόριο χρυσού και η Ελβετία θα υποστεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις. Οι πριμ για τον φυσικό χρυσό πιθανότατα θα αυξηθούν και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές», δήλωσε ο Zain Vawda, αναλυτής της MarketPulse by OANDA. «Η κίνηση αυτή θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει εμπόδια στην προσφορά, τα οποία θα μπορούσαν να ωθήσουν προς τα πάνω την τιμή του spot χρυσού».

Οι υψηλότεροι δασμοί του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές από δεκάδες χώρες τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, με αποτέλεσμα σημαντικοί εμπορικοί εταίροι όπως η Ελβετία, η Βραζιλία και η Ινδία να αναζητούν βιαστικά μια καλύτερη συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα δούμε αυξημένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την προσφορά χρυσού στις ΗΠΑ. Πριν το Σαββατοκύριακο, αναμένω ότι ο χρυσός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα έως ότου η κυβέρνηση Τραμπ δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς 39% που επιβάλλονται στις ράβδους χρυσού ενός κιλού», δήλωσε ο Bob Haberkorn, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της RJO Futures.

Ο χρυσός, ένα παραδοσιακό «ασφαλές καταφύγιο», ενισχύεται επίσης από τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.