Financial Times: Οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς στους ράβδους χρυσού, πλήττοντας την Ελβετία

Δασμούς στις εισαγωγές ράβδων χρυσού ενός κιλού, επέβαλαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τους Financial Times απειλώντας με περαιτέρω αναταραχές στην παγκόσμια αγορά χρυσού και προκαλώντας ένα νέο εμπορικό πλήγμα στο κέντρο των πολύτιμων μετάλλων της Ελβετίας.

Η κίνηση αυτή, η οποία σύμφωνα με την FT περιγράφεται λεπτομερώς σε απόφαση της 31ης Ιουλίου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, είναι η τελευταία έκπληξη από την εκστρατεία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αναδιάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στη Νέα Υόρκη σημείωσαν άνοδο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι έμποροι χρυσού περίμεναν ότι οι ράβδοι χρυσού ενός κιλού ή 100 ουγγιών θα εξαιρούνταν από τους άλλους δασμούς του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του σοκαριστικού συντελεστή 39% που επέβαλε στην Ελβετία. Ωστόσο, η απόφαση της CBP κατέταξε τα εν λόγω προϊόντα σε τελωνειακούς κωδικούς που υπόκεινται σε δασμούς, σύμφωνα με την FT, η οποία επικαλέστηκε μια επιστολή στην οποία περιγράφεται η απόφαση.

Οι έμποροι και οι αναλυτές προσπαθούν να κατανοήσουν την κατάσταση – αν οι δασμοί έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, αν ισχύουν για όλες τις χώρες ή ακόμα και πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

«Ο χρυσός μετακινείται μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και των αποθεμάτων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Robert Gottlieb, πρώην έμπορος πολύτιμων μετάλλων και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, αναφερόμενος στις ράβδους. «Ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι θα επιβαρυνθεί με δασμό».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προκαλέσει πολλές αναταράξεις, καθώς δημιουργεί ένα περίπλοκο μωσαϊκό διαφορετικών αμερικανικών εισαγωγικών δασμών που επιβάλλονται για διάφορους λόγους και με διαφορετικά ποσοστά.

Τον περασμένο μήνα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού στις ΗΠΑ κατέρρευσαν, αφού ο Λευκός Οίκος απροσδόκητα εξαιρέσει το εξευγενισμένο μέταλλο – το προϊόν με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα – από τον δασμό 50%.

Δύο μεγάλα χρυσοχοεία στην Ασία, έχουν αναστείλει τις αποστολές προς τις ΗΠΑ έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τους δασμούς.

Οι ράβδοι χρυσού ενός κιλού είναι η πιο συνηθισμένη μορφή που διαπραγματεύεται στο Comex, την μεγαλύτερη αγορά χρυσού μελλοντικής εκπλήρωσης στον κόσμο, και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών χρυσού της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους FT. Ο φόρος θα προσθέσει προβλήματα στην Ελβετή Πρόεδρο Karin Keller-Sutter, αφού ο Τραμπ επέβαλε στην Ελβετία τον υψηλότερο δασμό μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Η Ρεπουμπλικάνος πραγματοποίησε επείγουσα επίσκεψη στην Ουάσιγκτον χθες Πέμπτη (7.8.2025) με στόχο να επηρεάσει το Λευκό Οίκο, αλλά έφυγε με άδεια χέρια αφού της αρνήθηκαν συνάντηση με τον Τραμπ.