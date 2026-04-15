«Σημειωτόν» οι τιμές στα χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές περιμένουν τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν

Στην Ευρώπη η εικόνα είναι μικτή με τους επενδυτές να ρευστοποιούν τα χθεσινά κέρδη
Financial data on a monitor, Stock market data on LED display concept
Οριακές διακυμάνσεις καταγράφει το ελληνικό χρηματιστήριο στην έναρξη των συναλλαγών της Τετάρτης (15.4.2026) ενώ ανάλογη είναι η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όπου οι τιμές αναζητούν κατεύθυνση.

Οι επενδυτές σπεύδουν να ρευστοποιήσουν κέρδη μετά την χθεσινή άνοδο των τιμών στα χρηματιστήρια έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν για τον πόλεμο και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης Τιμών μετά από άνοιγμα οριακά χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο αναζητά ισορροπία πάνω από τις 2.280 μονάδες σημειώνοντας οριακά θετικό πρόσημο.

Η αξία των συναλλαγών λίγο μετά τις 11.30 πλησιάζει τα 40 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης που άνοιξε με οριακή πτώση επιχειρεί ανάκαμψη ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn, της Aegean Airlines και της Elvalhalcor ενώ τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Oprima Bank και της Εθνικής.

Εντωμεταξύ, στην Ευρώπη η εικόνα είναι μικτή, με ενδεικτική την πτώση κατά 0,6% του δείκτη CAC 40 στο Παρίσι, την άνοδο κατά 0,02% του DAX στη Φρανκφούρτη ενώ οριακή άνοδο σημειώνεται στο ελβετικό χρηματιστήριο, μικρή πτώση στο βελγικό, όπως και στο αυστριακό.

