Στα 107 δολάρια το Brent, στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο – Κατεβαίνει ο πήχης των προσδοκιών για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στην διεθνή αγορά πετρελαίου καθώς οι ανησυχίες για την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπερτερούν των προσδοκιών για επανέναρξη της ομαλής ροής φορτίων μέσω του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας.

Με την αβεβαιότητα για την διένεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να παραμένει κυρίαρχη στο περιβάλλον της αγοράς οι τιμές του αργού πετρελαίου συνεχίζουν σε άνοδο.

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Το Brent διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικού τύπου αργό WTI κινείται στα επίπεδα των 94 δολαρίων ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (29.9.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ιρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αμφιβολίες για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας που θα τερμάτιζε τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Οι πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη σημείωσαν περιορισμένη πρόοδο, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

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Ωστόσο, ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων κατά του Ιράν και αποδέσμευσης κεφαλαίων, εφόσον σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας πυρηνικής συμφωνίας.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία φέρεται να αποκατέστησε τη ροή πετρελαίου στα περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, μετά την ολοκλήρωση των επισκευών σε κρίσιμο αγωγό που παρέχει εναλλακτική διαδρομή, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αντίθετη κατεύθυνση το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. Υποχωρούν κάτω από τα 72 ευρώ ανά MWh στις συναλλαγές της Τρίτης (29.9.2026), μετά την άνοδο που σημείωσαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι έμποροι συνεχίζουν να παρακολουθούν τις προοπτικές εφοδιασμού της ΕΕ για τον χειμώνα, εν μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών στη ροή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι θέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένουν διαμετρικά αντίθετες όσον αφορά μια νέα συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τη θαλάσσια οδό, με την Τεχεράνη να επιμένει σε όρους που ο Πρόεδρος Τραμπ έχει απορρίψει.

Καθώς οι διαταραχές συνεχίζονται, η QatarEnergy παρέτεινε το καθεστώς ανωτέρας βίας όσον αφορά τις παραδόσεις LNG στην ιταλική Edison, έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι γεμάτες σε ποσοστό 71,16%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον εποχιακό μέσο όρο της πενταετίας που ανέρχεται στο 87%, ενώ η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ, παρουσιάζει ακόμη χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων, κάτω από το 57%.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω λόγω του έντονου ανταγωνισμού με την Ασία και των συνεχιζόμενων εργασιών συντήρησης στις υποδομές φυσικού αερίου της Νορβηγίας. Καθώς πλησιάζει η περίοδος του χειμώνα, με τις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, τα χαμηλά αποθέματα και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τον εφοδιασμό από τον Κόλπο καθιστούν την αγορά ευάλωτη σε περαιτέρω μεταβλητότητα των τιμών.