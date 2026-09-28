Wall Street: Πετρέλαιο και ομόλογα «έριξαν» τους δείκτες

Με απώλειες έκανε «ποδαρικό» στην εβδομάδα η Wall Street καθώς η αύξηση της τιμής του πετρελαίου αλλά και η άνοδος της απόδοσης στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οδήγησαν σε απώλειες τους βασικούς δείκτες.

Οι επενδυτές στη Wall Street είδαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και να πλησιάζουν υψηλά πολλών ετών, ενώ το πετρέλαιο βρίσκεται και πάλι αρκετά πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς ξεπέρασε το 5,5%, φτάνοντας στο 5,567%, ενώ εκείνη του 10ετούς ενισχύθηκε στο 5,247%.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,9%, κλείνοντας στα 105,28 δολάρια ανά βαρέλι, με άνοδο 0,96 δολαρίων, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 0,2%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 92,60 δολάρια ανά βαρέλι, αυξημένο κατά 0,19 δολάρια, κάνοντας τους επενδυτές στη Wall Street.

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν εντείνει τις ανησυχίες για νέα άνοδο του πληθωρισμού, με το CNBC να επισημαίνει ότι τις τελευταίες εβδομάδες, οι κεντρικές τράπεζες της Ιαπωνίας, της Ευρωζώνης και των ΗΠΑ προχώρησαν σε αυξήσεις επιτοκίων, επιχειρώντας να περιορίσουν τις ανατιμήσεις που έχουν οδηγήσει τον πληθωρισμό αρκετά πάνω από τον στόχο του 2%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτές και αξιωματούχοι των κεντρικών τραπεζών εκτιμούν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες αυξήσεις, εφόσον δεν αποκλιμακωθεί η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το κλίμα ο βιομηχανικός Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,67% στις 51.481,51 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,77%, στις 7.683,69 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 0,92%, κλείνοντας στις 26.820,38 μονάδες.