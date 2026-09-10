Στα 80 ευρώ το φυσικό αέριο, απειλεί να «φουσκώσει» τους λογαριασμούς ενόψει χειμώνα – Μισογεμάτες οι αποθήκες στην Ευρώπη

Στις παρυφές της κορυφής των 80 ευρώ/MWh κινούνται οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στις συναλλαγές της Πέμπτης (10.9.2026), στα υψηλότερα επίπεδα τριών ετών και χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης στον ορίζοντα όσο κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας δεν έχουν πέσει από τα 78 ευρώ/MWh τα τελευταία 24ωρα πυροδοτώντας ανησυχίες για το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη τον επερχόμενο χειμώνα, καθώς οι διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή συνεχίζονται αμείωτες.

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Ένας άλλος παράγοντας κινδύνου έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου που παραμένουν κάτω από τα συνήθη για την εποχή επίπεδα. Τα στοιχεία δείχνουν πληρότητα στο 67,33% για την ΕΕ συνολικά έναντι στόχου γύρω στο 80% μέχρι τον Νοέμβριο και με χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία να καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά πληρότητας (της τάξης του 54,98% και 50,72% αντίστοιχα, AGSI).

H ανησυχία εντείνεται ενόψει της πτώσης της θερμοκρασίας από τους επόμενους μήνες καθώς οι κλιμακούμενες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να διαταράσσουν τις αποστολές LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης διαδρομής που διαχειρίζεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών φυσικού αερίου, κυρίως από το Κατάρ.

Στην τελευταία εξέλιξη, το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε 10 πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε ότι θα εντείνει τις επιθέσεις εάν η Ουάσινγκτον συνεχίσει τις επιθέσεις στο έδαφός του, εγείροντας φόβους για βαθύτερες και πιο παρατεταμένες διακοπές εφοδιασμού.

Εν τω μεταξύ, οι εργασίες συντήρησης στη Νορβηγία και οι χαμηλότερες ροές από την Αλγερία προς την Ιταλία περιορίζουν επίσης τις προμήθειες αγωγών προς την Ευρώπη. Αυτοί οι κίνδυνοι εφοδιασμού έρχονται καθώς η Ευρώπη πλησιάζει στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου και πρέπει να επιταχύνει την αποθήκευση σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού για τις προμήθειες φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.