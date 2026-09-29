Χρηματιστήρια: «Σημειωτόν» ο Γενικός Δείκτης στην Αθήνα, ανοδικά οι ευρωαγορές

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν σήμερα (29.9.2026) οι τιμές των μετοχών στο Euronext Athens, ενώ ανοδικά κινούνται στην πλειοψηφία τους οι ευρωαγορές.

Ειδικότερα, ήπια άνοδο σημειώνουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με στήριξη από τις μετοχές της τεχνολογίας, ενώ την ίδια στιγμή ανακάμπτουν οι τραπεζικές μετοχές στο Euronext Athens.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών ακολουθεί διακυμάνσεις πάνω από τις 2.700 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κινείται σταθεροποιητικά, όπως και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Μικρή αντίδραση παρουσιάζεται στον τραπεζικό δείκτη με άνοδο που ξεπερνά το 0,5%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco, Allwyn, Credia Bank, Eurobank, Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. Στον αντίποδα, σημαντικές απώλειες σημειώνουν οι μετοχές της Aegean, Optima Bank, Motor Oil και του ΟΤΕ.

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Από τις μετοχές που έχουν αλλάξει χέρια έως τώρα, ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 48 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές, ενώ η αξία των συναλλαγών αγγίζει τα 110 εκατ. ευρώ.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα (29.9.2026) βρίσκοντας στήριξη στις μετοχές τεχνολογίας, αν και οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου και οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων συγκρατούν τα κέρδη.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX ⁠600 σημειώνει άνοδο που δεν ξεπερνά το 0,5%, ενώ την ίδια στιγμή οι δείκτες στο γαλλικό, γερμανικό και βρετανικό χρηματιστήριο ακολουθούν διακυμάνσεις γύρω στο 0,5%.

Στην αγορά πετρελαίου, η έλλειψη σημαντικής εξέλιξης στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διατηρεί τη τιμή του Μπρεντ γύρω στα 106 δολάρια το βαρέλι.