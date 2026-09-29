Ομόλογα ΗΠΑ: Σε υψηλό από το 2002 οι αποδόσεις του 30ετούς – Πίεση από πληθωρισμό και προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων

Τα ομόλογα των ΗΠΑ δέχονται νέες πιέσεις, με την απόδοση του 30ετούς να φτάνει ενδοσυνεδριακά στο 5,613%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το 2002.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ΗΠΑ ανέβηκε στο 5,285%, ενώ το διετές κινήθηκε κοντά στο 4,92%, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν πόσο ψηλά μπορεί να χρειαστεί να κρατήσει τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed).

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Η άνοδος των αποδόσεων σημαίνει πτώση των τιμών των ομολόγων και ακριβότερο δανεισμό. Το 10ετές αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος χρηματοδότησης στην αμερικανική οικονομία, από τα στεγαστικά δάνεια έως τον δανεισμό των επιχειρήσεων.

Τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό συντηρούν οι υψηλές τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η αύξηση του δημόσιου χρέους ενισχύει την προσοχή των επενδυτών στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Η Fed αύξησε ομόφωνα τα επιτόκια κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες τον Σεπτέμβριο, διαμορφώνοντας το βασικό τους εύρος στο 3,75%–4%, και ανέφερε ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος.

Η αγορά αποτιμούσε πιθανότητα άνω του 72% για ακόμη μία αύξηση στην επόμενη συνεδρίαση, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνει το εργαλείο FedWatch της CME. Πρόκειται για εκτίμηση που μεταβάλλεται μαζί με τις τιμές των συμβολαίων επιτοκίων.