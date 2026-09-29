Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος για τις μετοχές εν μέσω ήπιου κλίματος στις διεθνείς αγορές

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η αγορά μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη σημερινή (29.09.2026) συνεδρίαση, αν και στο μεγαλύτερο μέρος κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα.

Σε παρόμοιο ρυθμό με το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήπιες μεταβολές σημειώνουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και η Wall Street στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, με την αύξηση των τιμών πετρελαίου και τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων να προβληματίζουν τους επενδυτές μετοχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.709,91 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,08%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.725,35 μονάδες (+0,65%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 470,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 64.404.995 μετοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της CrediaBank (+4,26%), της Eurobank (+2,67%), της Viohalco (+1,59%), της Alpha Bank (+1,40%) και της Κύπρου (+1,11%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-2,27%), της Aegean Airlines (-2,26%), της Optima Bank (-1,57%) και της ΔΕΗ (-1,37%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η CrediaBank διακινώντας 21.884.538 και 8.571.103 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 107,35 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 71,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 52 πτωτικά και 9 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+30,00%) και Τρία ‘Αλφα(κ) (+7,98%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-5,15%) και Πλαστικά Κρήτης (-4,38%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,8100 -1,31%

ALLWYN:11,4100 +1,06%

ΚΥΠΡΟΥ:10,9200 +1,11%

CREDIABANK:0,9800 +4,26%

METLEN:49,3400 +0,41%

OPTIMA:14,4000 -1,57%

ΤΙΤΑΝ: 49,2800 -0,44%

ALPHA BANK: 4,8400 +1,40%

AEGEAN AIRLINES: 11,2600 -2,26%

VIOHALCO: 17,8800 +1,59%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,3200 -1,20%

ΔΑΑ:12,2000 +0,58%

ΔΕΗ:23,0200 -1,37%

COCA COLA HBC:50,5000 -0,59%

ΕΛΠΕ: 17,9800 +0,28%

ELVALHALCOR: 3,7650 -0,13%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,6050 -1,10%

ΕΥΔΑΠ: 12,3400 -0,80%

EUROBANK: 4,9290 +2,67%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1450 -0,32%

MOTOR OIL: 68,5000 +0,37%

JUMBO: 24,8200 -0,72%

ΟΛΠ:46,8000 -0,11%

ΟΤΕ: 19,3500 -2,27%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,7000 +0,47%