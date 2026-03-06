Αγορές

Στο κόκκινο άνοιξε ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ – Άνοδος στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο -0,94% ενώ ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο +0,15%
Digital financial dashboard with multiple red candlestick charts representing bearish momentum and economic distress. stock market drop, financial technology, bearish trends, AI investment tools, crisis investing, and digital economy.
Σε χαμηλότερα επίπεδα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο ξεκίνημα της σημερινής (6.3.2026) συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αγορά έχει συμπληρώσει δύο συνεδριάσεις ανοδικής αντίδρασης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει άνοδο 4,70%. O Γενικός Δείκτης, διαμορφώνεται στις 2.150,92 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,94%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,59 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,66%), της Motor Oil (+2,48%), των ΕΛΠΕ (+1,95%) και του ΟΤΕ (+1,81%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,21%), της Εθνικής (-1,15%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,70%).

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 32 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,40%) και Alter Ego Media (+3,78%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές ΟΛΘ (-2,50%) και Ανδρομέδα (-2,32%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 

Θετικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου έχει βελτιώσει το κλίμα, αν και η μεταβλητότητα λόγω του μετώπου στη Μέση Ανατολή παραμένει.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,15%, αλλά οδεύει προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ανεβαίνει κατά 0,30%, ο γερμανικός DAX κατά 0,40% και ο γαλλικός CAC κατά 0,25%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,40% και ο ισπανικός IBEX 35 0,45%.

Οι μετοχές των εταιριών αμυντικού εξοπλισμού ήταν αυτές που έδιναν τη μεγαλύτερη ώθηση στον δείκτη, αν και τα κέρδη περιορίζονταν από την υποχώρηση του δείκτη ιατροφαρμακευτικών εταιριών.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις την περασμένη εβδομάδα χωρίς να διαφαίνονται ενδείξεις αποκλιμάκωσης, προκαλώντας τριγμούς στις διεθνείς αγορές και οδηγώντας τις ευρωπαϊκές μετοχές σε απώλειες σχεδόν 4,6% αυτή την εβδομάδα.

