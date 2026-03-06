Στο κόκκινο άνοιξε ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ – Άνοδος στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο ξεκίνημα της σημερινής (6.3.2026) συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αγορά έχει συμπληρώσει δύο συνεδριάσεις ανοδικής αντίδρασης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει άνοδο 4,70%. O Γενικός Δείκτης, διαμορφώνεται στις 2.150,92 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,94%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,59 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,66%), της Motor Oil (+2,48%), των ΕΛΠΕ (+1,95%) και του ΟΤΕ (+1,81%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,21%), της Εθνικής (-1,15%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,70%).

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 32 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,40%) και Alter Ego Media (+3,78%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές ΟΛΘ (-2,50%) και Ανδρομέδα (-2,32%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου έχει βελτιώσει το κλίμα, αν και η μεταβλητότητα λόγω του μετώπου στη Μέση Ανατολή παραμένει.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,15%, αλλά οδεύει προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ανεβαίνει κατά 0,30%, ο γερμανικός DAX κατά 0,40% και ο γαλλικός CAC κατά 0,25%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,40% και ο ισπανικός IBEX 35 0,45%.

Οι μετοχές των εταιριών αμυντικού εξοπλισμού ήταν αυτές που έδιναν τη μεγαλύτερη ώθηση στον δείκτη, αν και τα κέρδη περιορίζονταν από την υποχώρηση του δείκτη ιατροφαρμακευτικών εταιριών.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις την περασμένη εβδομάδα χωρίς να διαφαίνονται ενδείξεις αποκλιμάκωσης, προκαλώντας τριγμούς στις διεθνείς αγορές και οδηγώντας τις ευρωπαϊκές μετοχές σε απώλειες σχεδόν 4,6% αυτή την εβδομάδα.