Απειλείται άμεσα η εναλλακτική οδός του πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα – Σε δύσκολη θέση το Ριάντ μετά τις ήττες από τους Χούθι

Μια σειρά αρνητικών εξελίξεων τις τελευταίες ημέρες για τη Σαουδική Αραβία είναι ο βασικός λόγος για την αύξηση των τιμών πετρελαίου, που έφτασαν χθες (10.9.2026) κοντά στα 108 δολάρια ανά βαρέλι.

Η αρχή έγινε με τη δημοσίευση των στοιχείων για την παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας τον Αύγουστο, που ήταν 23%, μειωμένη σε σχέση με τον Ιούλιο. Όπως έγινε σαφές, οι εξαγωγές της χώρας μέσω του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας δεν ήταν τόσο υψηλές όσο πολλοί ήλπιζαν.

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Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι ο έλεγχος του Ιράν στις διελεύσεις είναι έντονος και οι δυνατότητες εναλλακτικών τρόπων εξαγωγής, όπως οι μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στα ανοικτά του Ομάν, έχουν τα όριά τους.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία υπέστη μια σειρά από στρατιωτικά πλήγματα από τους Χούθι αυτή την εβδομάδα. Η επιχείρηση που ξεκίνησε το Ριάντ στην περιοχή τους είχε μια ορισμένη επιτυχία στο βορρά, όμως τα πράγματα κατέρρευσαν στη νοτιοδυτική Υεμένη.

Οι Χούθι έτρεψαν σε φυγή τις μισθοφορικές δυνάμεις των Σαουδαράβων, κατέλαβαν μια μεγάλη περιοχή που εκτείνεται στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, όπως και δύο νησιά στο στενότερο σημείο του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Έτσι, ενίσχυσαν τον έλεγχό τους στα πλοία που διέρχονται από το ευαίσθητο αυτό σημείο. Επί της ουσίας, τείνει να διαμορφωθεί στην Ερυθρά Θάλασσα μια κατάσταση αντίστοιχη με το Ορμούζ.

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Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τους Σαουδάραβες λόγω των πυραυλικών επιθέσεων μέσα στο ίδιο το βασίλειο. Την Πέμπτη οι Χούθι φέρονται να χτύπησαν το μεγάλο αγωγό πετρελαίου ανατολής-δύσης (East-West) που αποτελεί τη μόνη οδό για μεταφορά ποσοτήτων προς την Ερυθρά Θάλασσα και παράκαμψη του Ορμούζ.

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί το πλήγμα από επίσημα χείλη, όμως πετρελαϊκοί αναλυτές επικαλέστηκαν δορυφορικά στοιχεία και έκαναν λόγο για υψηλό βαθμό βεβαιότητας. Έτσι, το ερώτημα αυτή τη στιγμή έχει να κάνει περισσότερο με το βαθμό της ζημιάς που προκλήθηκε.

Οι παραπάνω εξελίξεις οδήγησαν το Ριάντ να ζητήσει τη συνδρομή των ΗΠΑ ενάντια στους Χούθι. Εντούτοις, αμερικανικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο μονάχα για παροχή πληροφοριών και εντοπισμό στόχων, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτηματικά για την ετοιμότητα ή την προθυμία των ΗΠΑ να εμπλακούν επί του πεδίου.

Το γεγονός ότι ένας βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή ζητάει βοήθεια και ο Λευκός Οίκος δεν προχωρά καν σε βομβαρδισμούς είναι σίγουρα ένα μήνυμα και για την αγορά πετρελαίου. Οι απανταχού παραγωγοί και έμποροι βλέπουν πλέον μια παγιωμένη κατάσταση στο Ορμούζ και μια πληγή που μπορεί να ανοίξει περισσότερο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Έτσι, η ανοδική πορεία του Brent και του WTI είναι μάλλον αυτονόητη. Μάλιστα, η έκρυθμη αύξηση που σημειώθηκε την Πέμπτη είχε και τα χαρακτηριστικά ενός short squeeze, καθώς πολλοί παίκτες ανέμεναν το προηγούμενο διάστημα κάποιου είδους «πυροσβεστική» πρωτοβουλία εκ μέρους των ΗΠΑ και διαψεύστηκαν.