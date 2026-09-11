Αγορές

Το πετρέλαιο «καλπάζει» προς τα 110 δολάρια – Εκρηκτικό κλίμα και φόβοι ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ

Οι Ιρανοί ηγέτες φέρονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις μάχες παρά το αυξανόμενο οικονομικό κόστος
Εγκαταστάσεις πετρελαίου
AAP / Jay Kogler via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με ένα άλμα το πετρέλαιο καλπάζει στα υψηλότερα επίπεδα τριών μηνών καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τροφοδοτεί ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 108 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (11.9.2026) και βρίσκεται σε τροχιά για να γράψει εβδομαδιαία άνοδο πάνω από 12%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τα μέσα Ιουλίου, με το ράλι να δείχνει ανθεκτικό μετά την κλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Άλμα καταγράφει και το αμερικανικού τύπου αργό WTI, του οποίου τα συμβόλαια διαπραγματεύονται στα 103 δολάρια το βαρέλι.

Οι συνθήκες στην αγορά είναι εκρηκτικές, με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους να προειδοποιούν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία λήγει τον Ιανουάριο του 2029.

Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί ηγέτες φέρονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις μάχες παρά το αυξανόμενο οικονομικό κόστος, θεωρώντας τη σύγκρουση ως υπαρξιακή απειλή.

Ισχυρίζονται επίσης ότι η Τεχεράνη κατάφερε να ανοικοδομήσει τις πυραυλικές της δυνατότητες και θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις σε περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ και του Κόλπου εάν η Ουάσιγκτον κλιμακώσει τις δικές της επιθέσεις.

Οι μάχες έχουν ενταθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τις ΗΠΑ να στοχεύουν ιρανικά πετρελαιοφόρα, ενώ το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο, καθώς και σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε γειτονικές χώρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
129
124
106
103
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Mε απώλειες 0,15% έκλεισαν οι μετοχές εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωαγορές
Το διεθνές περιβάλλον παρέμεινε επιβαρυμένο μετά την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ και τις προειδοποιήσεις της Κριστίν Λαγκάρντ για παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις
Χρηματιστήριο Αθηνών: Mε απώλειες 0,15% έκλεισαν οι μετοχές εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωαγορές
Newsit logo
Newsit logo