Το πετρέλαιο «καλπάζει» προς τα 110 δολάρια – Εκρηκτικό κλίμα και φόβοι ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ

Με ένα άλμα το πετρέλαιο καλπάζει στα υψηλότερα επίπεδα τριών μηνών καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τροφοδοτεί ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 108 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (11.9.2026) και βρίσκεται σε τροχιά για να γράψει εβδομαδιαία άνοδο πάνω από 12%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τα μέσα Ιουλίου, με το ράλι να δείχνει ανθεκτικό μετά την κλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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Άλμα καταγράφει και το αμερικανικού τύπου αργό WTI, του οποίου τα συμβόλαια διαπραγματεύονται στα 103 δολάρια το βαρέλι.

Οι συνθήκες στην αγορά είναι εκρηκτικές, με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους να προειδοποιούν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία λήγει τον Ιανουάριο του 2029.

Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί ηγέτες φέρονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις μάχες παρά το αυξανόμενο οικονομικό κόστος, θεωρώντας τη σύγκρουση ως υπαρξιακή απειλή.

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Ισχυρίζονται επίσης ότι η Τεχεράνη κατάφερε να ανοικοδομήσει τις πυραυλικές της δυνατότητες και θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις σε περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ και του Κόλπου εάν η Ουάσιγκτον κλιμακώσει τις δικές της επιθέσεις.

Οι μάχες έχουν ενταθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τις ΗΠΑ να στοχεύουν ιρανικά πετρελαιοφόρα, ενώ το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο, καθώς και σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε γειτονικές χώρες.