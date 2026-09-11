«Διορθώνει» το πετρέλαιο, πτώση στα 105 δολάρια για το Brent – Η αβεβαιότητα προμηνύει νέα άνοδο

Απώλειες της τάξης του 2,5% σημειώνουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, μια κίνηση που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν «διορθωτική» εκτιμώντας ότι νέα άνοδος είναι προ των πυλών όσο μαίνεται ο πόλεμος στο Ιράν.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί προς τα 105 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (11.9.2026) αν και βρέθηκε κοντά στα 109 νωρίτερα, σε συνέχεια των φόβων των επενδυτών για τις επιπτώσεις της νέας πολεμικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Η πτώση στο τέλος της εβδομάδας σχολιάζεται ως μια πιθανή τεχνική διόρθωση καθώς οι τιμές έφτασαν τε τεχνικά όρια. Το Brent άγγιξε σχεδόν τα 110 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικού τύπου WTI ξεπέρασε τα 100 δολάρια.

Η διόρθωση εκτιμάται ότι δεν αλλάζει ουσιαστικά τις προοπτικές της αγοράς. Οι τιμές αναμένεται να κλείσουν με διψήφια άνοδο και αυτή την εβδομάδα, καθώς η κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τροφοδότησε ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να προειδοποίησαν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία λήγει τον Ιανουάριο του 2029.

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Οι συνθήκες στην αγορά είναι εκρηκτικές, καθώς οι Ιρανοί ηγέτες φέρονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις μάχες παρά το αυξανόμενο οικονομικό κόστος, θεωρώντας τη σύγκρουση ως υπαρξιακή απειλή.

Ισχυρίζονται επίσης ότι η Τεχεράνη κατάφερε να ανοικοδομήσει τις πυραυλικές της δυνατότητες και θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις σε περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ και του Κόλπου εάν η Ουάσιγκτον κλιμακώσει τις δικές της επιθέσεις.

Η ένταση έχει ενταθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τις ΗΠΑ να στοχεύουν ιρανικά πετρελαιοφόρα, ενώ το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο, καθώς και σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε γειτονικές χώρες.