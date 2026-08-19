Στο «κόκκινο» τα χρηματιστήρια με φόντο το sell off στα ομόλογα και το ράλι του πετρελαίου

Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές με φόντο τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων και το ράλι του πετρελαίου, με τις τιμές των μετοχών στο Euronext Athens να υποχωρούν υπό το βάρος ρευστοποιήσεων κερδών μετά την σημαντική άνοδο που έχουν σημειώσει.

Ο Γενικός Δείκτης στο Euronext Athens υποχωρεί δοκιμάζοντας τις αντοχές των 2.600 μονάδων και με τις μετοχές των τραπεζών να δίνουν τον τόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αγορά βρέθηκε και κάτω από τις 2.600 μονάδες υπό το βάρος των τραπεζικών πιέσεων, όπου τις μεγαλύτερες απώλειες, πάνω από 2%, καταγράφει η Eurobank.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό περίπου 1%%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό πάνω από 1%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil, της CrediaBank και της Elvalhalcor ενώ αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank, της Κύπρου, της Εθνικής και της Alpha Bank.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 53 κινούνται πτωτικά ενώ 16 παραμένουν σταθερές.

Η αξία των συναλλαγών πλησιάζει τα 35 εκατ. ευρώ.

Μικτές τάσεις στην Ευρώπη

Μικτή εικόνα με μικρές διακυμάνσεις παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω του sell-off στα ομόλογα και της ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Πιο ανθεκτικός ο CAC 40 στο Παρίσι, σημειώνει οριακή άνοδο ενώ πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο γερμανικό χρηματιστήριο με τον δείκτη DAX να κινείται λίγο χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο. Ήπια πτώση καταγράφουν οι περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη.