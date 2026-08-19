Το Brent έφτασε στα 92 δολάρια – Άνοδος χωρίς επιστροφή όσο μαίνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν ανοδικά για τέταρτη ημέρα στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από τις επαφές ΗΠΑ και Ιράν που φαίνεται να απομακρύνονται από μια βιώσιμη συμφωνία για κατάπαυση πυρός και ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνει στα 92 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης (19.8.2026), διευρύνοντας τα κέρδη του για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν έδειξαν ελάχιστες ενδείξεις επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

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Ανάλογη είναι η κίνηση για το αμερικανικού τύπου αργό WTI που ενισχύεται προς τα 86 δολάρια το βαρέλι διευρύνοντας επίσης τα κ’έρδη του για τέταρτη συνεχή εβδομάδα.

Οι ανησυχίες για την προσφορά διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει συνέχεια στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ παραμένει σε ισχύ.

Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία στον Πορθμό του Ορμούζ παραμένουν επίσης παρά τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η πλωτή οδός είναι ανοιχτή και οι νάρκες έχουν καθαριστεί. Εξάλλου, η κυκλοφορία από τα Στενά του Ορμούζ είναι περιορισμένη.

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Επίσης, οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις εχθροπραξίες από την περασμένη εβδομάδα, ενώ έχουν σημειωθεί οκτώ επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τον Πορθμό το Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων πλοίων που συνδέονται με τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις αναφορές αυτού του μήνα.

Σε άλλες εξελίξεις που επηρεάζουν τις τάσεις στην αγορά, σημειώνεται ότι στις ΗΠΑ τα στοιχεία της βιομηχανίας έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 328.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, μετά από αύξηση 9,07 εκατομμυρίων βαρελιών την προηγούμενη εβδομάδα.

