Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές πετρελαίου με φόντο σενάρια ειρήνης ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν σήμερα (14.4.2026) την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά δείχνει να πιστεύει σε μια αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που ερμηνεύτηκαν ότι ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να συναντηθούν για έναν ακόμη γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) πέφτει κατά 6,50% στα 92,65 δολάρια το βαρέλι, και η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει πτώση 3,45% φτάνοντας τα 95,45 δολάρια το βαρέλι.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προέβλεψε σήμερα ότι ο κλονισμός στην προσφορά πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν θα συμπιέσει τη ζήτηση φέτος, καθώς οι καταναλωτές αντιδρούν στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Αναμένει ότι η ζήτηση πετρελαίου θα συρρικνωθεί κατά 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το δεύτερο τρίμηνο, η μεγαλύτερη πτώση από την πανδημία του Covid-19. Η ζήτηση αναμένεται να μειωθεί κατά 80.000 βαρέλια την ημέρα για το έτος, μια μεγάλη μεταβολή σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις του ΔΟΕ ότι η κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 640.000 βαρέλια την ημέρα.