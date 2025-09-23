Συνεχίζεται το ράλι των πολύτιμων μετάλλων – Ο χρυσός φτάνει σε ιστορικό υψηλό

Aπό ρεκόρ σε ρεκόρ οδεύει η τιμή του χρυσού, αλλά και γενικότερα των πολύτιμων μετάλλων στις διεθνείς αγορές.

Η τιμή του χρυσού έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό σήμερα Τρίτη (23.9.2025), περίπου στα 3.759 δολάρια ανά ουγγιά (31,1 γραμμάρια) – για 37η φορά φέτος. Ταυτόχρονα, το δεύτερο πολυτιμότερο μέταλλο, ασήμι ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου 14 ετών. Η τιμή μιας ουγγιάς ανήλθε σε περίπου 44 δολάρια.

Βραχυπρόθεσμα, τα μέτρα νομισματικής πολιτικής οδηγούν τις τιμές. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μείωσε τα βασικά επιτόκια για πρώτη φορά φέτος και ανακοίνωσε δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων για το υπόλοιπο του έτους.

Τα πολύτιμα μέταλλα επωφελούνται από ένα περιβάλλον αγοράς με πτώση των επιτοκίων, σύμφωνα με την Handelsblatt. Σε αυτό το περιβάλλον, άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται ασφαλείς, όπως τα κρατικά ομόλογα, χάνουν την ελκυστικότητά τους. Ο χρυσός και το ασήμι, που δεν καταβάλλουν τρέχον εισόδημα, γίνονται όλο και πιο ελκυστικά για τους επενδυτές.

Ωστόσο, η συσχέτιση μεταξύ χρυσού και επιτοκίων έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ο χρυσός έχει φτάσει σε νέα ενδιάμεσα ιστορικά υψηλά αρκετές φορές από την αρχή του τρέχοντος έτους – παρόλο που τα επιτόκια των δεκαετών αμερικανικών ομολόγων ήταν πάνω από το 4%. Αυτό είναι ένα συγκριτικά υψηλό και ελκυστικό επίπεδο για τους επενδυτές. Αυτό συνήθως μειώνει την ελκυστικότητα του χρυσού.

Το γεγονός ότι οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων αυξάνονται παρ’ όλα αυτά οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Σύμφωνα με τον Άντριαν Ας (Adrian Ash), επικεφαλής αναλυτή της εταιρείας χρυσού Bullionvault με έδρα το Λονδίνο, το ράλι οφείλεται σε ανησυχίες για τη σταθερότητα των ΗΠΑ, τους δασμούς και τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Επιπλέον, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιτίθεται επί του παρόντος στην ανεξαρτησία της Fed.

Σε τι αναφέρεται η Ash:

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να απολύσει την Διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, για φερόμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια. Η Κουκ έχει καταθέσει αγωγή κατά αυτής της κίνησης, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες αποτελούν πρόσχημα για να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. Προς το παρόν, μπορεί να παραμείνει στο αξίωμα. Ο Ρεπουμπλικάνος διόρισε τον οικονομικό του σύμβουλο Στίβεν Μίραν στο διοικητικό συμβούλιο της Fed ως διάδοχο της Αντριάνα Κούγκλερ, η οποία παραιτήθηκε απροσδόκητα – και συμμετείχε άμεσα στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής την περασμένη Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025. Ενώ η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, ο Μίραν ήταν το μόνο μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ψήφισε υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες – όπως επιθυμούσε ο Τραμπ.

Το παράδειγμα της Τουρκίας καταδεικνύει τι μπορεί να σημαίνει η κυβερνητική επιρροή στη νομισματική πολιτική για την εμπιστοσύνη σε ένα νόμισμα, λέει ο Ας, αναφερόμενος στη δραματική πτώση της αξίας της λίρας.

«Όπως ακριβώς έκανε η ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει τώρα να διευκολύνει τον δανεισμό. Και η τιμή του χρυσού αντανακλά ότι οι επενδυτές δεν αισθάνονται άνετα με αυτό», λέει ο Ας.

Υψηλό Χρέος

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ βασίζεται σε χαμηλά επιτόκια εάν θέλει να συνεχίσει την ξαφνική της δαπάνη. Το χρέος της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο έχει αυξηθεί σε περισσότερα από 37 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν πλέον περισσότερα σε τόκους για το χρέος τους παρά για τον στρατό τους.

Το αυξανόμενο χρέος δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα στις ΗΠΑ. Προκαλεί επίσης υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου σε κρατικά ομόλογα σε άλλες βιομηχανικές χώρες. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη σταθερότητα των κυβερνήσεων και των νομισμάτων τους μειώνεται – και ο χρυσός και το ασήμι επωφελούνται από αυτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αυξήσει τις προβλέψεις τους. Η Goldman Sachs, για παράδειγμα, αναμένει τιμή χρυσού 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά εάν μόνο το ένα τοις εκατό των ιδιωτικών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μετατραπεί σε χρυσό.