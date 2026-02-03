Θετική αντίδραση για χρυσό και ασήμι μετά την πιο απότομη πτώση της δεκαετίας

Αλλαγή σκηνικού επικρατεί σήμερα στην αγορά εμπορευμάτων όπου μετά τις μαζικές ρευστοποιήσεις επανεμφανίζεται αγοραστικό ενδιαφέρον για χρυσό και ασήμι.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ξεπερνώντας τα 4.870 δολάρια ανά ουγγιά την Τρίτη ενώ δυναμική είναι η αντίδραση και για το ασήμι, με άνοδο πάνω από 7%, σε επίπεδα πάνω από τα 84 δολάρια ανά ουγγιά.

Πριν το ιστορικό sell off ο χρυσός είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων την Πέμπτη ενώ ράλι κατάγραψε και το ασήμι.

Υπενθυμίζεται ότι ο χρυσός είχε υποχωρήσει σχεδόν κατά 5% χθες, Δευτέρα (2.2.2026) διευρύνοντας την πτώση της Παρασκευής, την πιο απότομη εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Η απότομη πτώση πυροδοτήθηκε από την είδηση του διορισμού του Κέβιν Γουόρς από τον Πρόεδρο Τραμπ ως του επόμενου Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Στο εμπορικό μέτωπο, ο Τραμπ μείωσε τους δασμούς στην Ινδία στο 18%, αφού ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συμφώνησε να τερματίσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Επιπλέον, κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και το Ιράν ετοιμάζονται για συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Ωστόσο, παραμένει η αβεβαιότητα, καθώς βασικά στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ δεν θα δημοσιευτούν αυτή την εβδομάδα λόγω του μερικού κλεισίματος της κυβέρνησης.