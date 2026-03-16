Tο Bitcoin ακολουθεί το πετρέλαιο, με ανοδική δυναμική στο περιβάλλον αβεβαιότητας του πολέμου

Το Bitcoin ενισχύεται εν μέσω αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου κι ενώ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους παγιδευμένο σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 60.000 και 75.000 δολαρίων.

Αν και έχει υποχωρήσει πάνω από 40% από τα υψηλά του περασμένου Οκτωβρίου, το Bitcoin φαίνεται να αποδίδει περισσότερο από τις μετοχές και τον χρυσό από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν.

Σήμερα, Δευτέρα (16.3.2026), κινείται ανοδικά, προς τα 74.000 δολάρια, με κέρδη γύρω στο 1,5% ενώ νωρίτερα σημείωνε σχεδόν διπλάσια άνοδο. Η ανοδική κίνηση δεν καλλιεργεί βέβαια μεγάλες προσδοκίες αφού υπολογίζεται από τους αναλυτές της αγοράς περισσότερο ως βραχυπρόθεσμη αντίδραση.

Σε σύγκριση με τα τέλη του 2025, όταν το Bitcoin κυμαινόταν για μήνες μεταξύ 85.000 και 95.000 δολαρίων, οι συναλλαγές σήμερα είναι πιο περιορισμένες, κάτι που καθιστά τα κρυπτονομίσματα πιο ευάλωτα σε απότομες διακυμάνσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Bitcoin άρχισε να υποχωρεί τον Οκτώβριο, λίγες μέρες αφότου άγγιξε επίπεδα ρεκόρ, άνω των 126.000 δολαρίων. Περίπου 19 δισ. δολάρια εξανεμίστηκαν στις 10 Οκτωβρίου και έκτοτε οι τιμές μειώνονται σταθερά.

Όμως κατά την περίοδο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τα μηνύματα είναι διαφορετικά. Η τιμή του αργού πετρελαίου σημείωσε άνοδο σχεδόν 70% μετά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και εκτοξεύθηκε από τα περίπου 70 δολάρια το βαρέλι στα 120 δολάρια πριν κλείσει κοντά στα 100 δολάρια, όπου παραμένει σήμερα με ανοδική τάση. Επίσης, το αλουμίνιο βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά ενώ ο χρυσός έχει παραμείνει σχετικά αμετάβλητος από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στο Ιράν, λόγω του ισχυρότερου δολαρίου και των υψηλών αποδόσεων αφού πέρυσι έγραψε κέρδη 65% πέρυσι. Σε αυτό το περιβάλλον το Bitcoin συνέχισε να εμφανίζει έντονη μεταβλητότητα αλλά από τις αρχές Μαρτίου σημειώνει άνοδο.

Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, το Bitcoin κέρδισε 9,47% ενώ σε επίπεδο 12μήνου η τιμή του σημειώνει πτώση περίπου 12%.

Οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού είναι πιεσμένες και όχι μόνο για το αργό πετρέλαιο, αλλά και για το φυσικό αέριο, τα λιπάσματα, τα πετροχημικά και τα μέταλλα ενώ οι κίνδυνοι για το Bitcoin εκτείνονται πέρα από τη Μέση Ανατολή. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι ο ασταθής πληθωρισμός και τα περιορισμένα περιθώρια χαλάρωσης της πολιτικής των κεντρικών τραπεζών θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα ακόμη σοκ θεωρώντας πιο πιθανή μια βραχύβια ανάκαμψη, ακολουθούμενη από μια ακόμη κυκλική πτωτική πορεία, παράλληλα με μια στροφή των επενδυτών προς τα εμπορεύματα και άλλες επενδύσεις αντιστάθμισης κινδύνου.