Το Brent κοντά στη ζώνη των 90 δολαρίων- Νευρικότητα στην αγορά όσο ΗΠΑ και Ιράν απέχουν από μια συμφωνία

Το Brent «ανεβοκατεβαίνει» γύρω από τα 90 δολάρια το βαρέλι τις τελευταίες ώρες, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στην αγορά πετρελαίου ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ θα παραταθεί, την ώρα που οι απαιτήσεις ΗΠΑ και Ιράν απομακρύνουν τις πιθανότητες για μια άμεση συμφωνία.

Αυτή τη στιγμή η τιμή του Brent βρίσκεται στα 87,93 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως αγγίξει για λίγο τα 90,02 δολάρια. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI, σημείωσε επίσης άνοδο 2,91%.

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Η τιμή του πετρελαίου αυξάνοταν συνεχώς σήμερα (11.08.2026), μέχρι και την τελευταία πτώση, αφού με το πρώτο φώς της ημέρας είχε καταγραφεί στα 87,54 δολάρια το βαρέλι.

Οι ελπίδες για μια γρήγορη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης περιορίζονται, καθώς οι δύο πλευρές εμφανίζονται να θέτουν όρους που δυσκολεύουν την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζητά αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των πέντε μηνών στρατιωτικής σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο αίτημα δεν είχε τεθεί στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε μάλιστα ότι και οι ΗΠΑ μπορούν να ζητήσουν αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για ανθρώπους που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε επιθέσεις και συγκρούσεις.

Η επιστροφή του Brent κοντά στα 90 δολάρια αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν επανέλθει στο επίκεντρο της αγοράς, με το επόμενο διάστημα να αναμένεται να είναι κρίσιμο.