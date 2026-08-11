Χρηματιστήριο: Οριακές διακυμάνσεις στο Euronext Athens

Διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, Euronext Athens.

Μικτή εικόνα με ήπιες μεταβολές παρουσιάζουν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω νέας ανοδικής κίνησης των τιμών του πετρελαίου.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται λίγο πάνω από τις 2.600 μονάδες, σημειώνοντας οριακή αύξηση.

Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Credia Bank, της ΔΕΗ και της Elvalhalcor.

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Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC και της Κύπρου.

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 37 πτωτικά και 21 παραμένουν σταθερές