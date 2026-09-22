Wall Street: Μεικτή εικόνα παρά το δεύτερο συνεχόμενο ρεκόρ του Nasdaq

Ουσιαστικά χωρίς πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Wall Street την Τρίτη (22.9.2026), παρά το ότι ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε δεύτερο συνεχόμενο ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές δείχνουν να περιμένουν τις συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες κρατών του Κόλπου, αλλά και συμμάχους των ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Nasdaq διεύρυνε τα χθεσινά υψηλά και οι επενδυτές στη Wall Street είδαν τις τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν να υποχωρούν, αλλά όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε στάση αναμονής καθώς αυτές τις ημέρες οι ηγέτες των μελών του ΟΗΕ συναντώνται (η Γενική Συνέλευση ολοκληρώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου) και θα τεθεί στο τραπέζι το ζήτημα των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κλίμα στις αγορές βελτίωσαν παράλληλα οι πληροφορίες για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, η Τεχεράνη θα μπορούσε να αποκαταστήσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες, εφόσον η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε άρση της στρατιωτικής πίεσης και του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο -0,36% στις 51.863,69 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σχεδόν αμετάβλητος στις 7.764,64 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,45%, στις 27.244,28 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν, με το 10ετές να διαμορφώνεται στο 4,959% και του 30ετές στο 5,294%. Το CNBC επισημαίνει πως η αποκλιμάκωση ήρθε καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου περιόρισε τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και οι εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ ενίσχυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα αμερικανικά ομόλογα.