H Σαουδική Αραβία άνοιξε πάλι τον αγωγό πετρελαίου East-West – «Βουτιά» του Brent κάτω από τα 100 δολάρια

Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής-Δύσης (East-West) και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα σήμερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters που έχει οδηγήσει σε νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Μετά την είδηση ότιη Σαουδική Αραβία επανεκκινεί τον Αγωγό Ανατολής-Δύσης (ο οποίος έκλεισε στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας τη φόρτωση αργού στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού) οι τιμές του πετρελαίου άλλαξαν τροχιά, με το Brent να υποχωρεί και πάλι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Tα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κάνουν πράξεις κάτω από τα 99 δολάρια στη συνεδρίαση της Τρίτης (22.9.2026) φτάνοντας στα 98 δολάρια νωρίτερα.

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Η αποκατάσταση του εφοδιασμού σήμερα βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Μετά τη διαταραχή που προκλήθηκε στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ ως αποτέλεσμα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η πρώτη χώρα σε εξαγωγές πετρελαίου στον ΟΠΕΚ χρησιμοποιούσε τον αγωγό για την επαναδρομολόγηση τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως -περίπου το 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού- στη Γιανμπού.

Ο αγωγός λειτουργεί σε χαμηλό ρυθμό, μετά την επανεκκίνησή του, ανέφεραν πηγές στο Reuters. Σημειώνεται ότι η κρατική ενεργειακή εταιρία Saudi Aramco επιδιώκει να αυξήσει τον ρυθμό λειτουργίας στα τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δήλωσε μία από τις πηγές, χωρίς να διευκρινίζει πότε θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό.

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Ο αγωγός θα επαναλάβει τον εφοδιασμό σε αργό των διυλιστηρίων της Aramco που βρίσκονται στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, σύυμφωνα με τις πληροφορίες, με ένα φορτίο να έχει προγραμματιστεί να φορτωθεί στη Γιανμπού αργότερα σήμερα. Η πηγή είπε ότι έχει προορισμό την Κίνα.

Άλλες δύο εμπορικές πηγές είπαν πως οι traders ετοιμάζονται για φορτώσεις σαουδαραβικού πετρελαίου μετακινώντας δεξαμενόπλοια στο αιγυπτιακό λιμάνι Πορτ Σάιντ στη Μεσόγειο για μεταφορές από πλοίο σε πλοίο και επίσης στο Σίντι Κερίρ.