Το Ντουμπάι χάνει την αίγλη του: Τι δείχνει η πτώση του χρηματιστηρίου και των μετοχών των ακινήτων

Ο χρηματιστηριακός δείκτης του Ντουμπάι παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα, με πτωτική τάση μετά τις τελευταίες επιθέσεις στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, με τον δείκτη των ακινήτων να γράφει μηνιαίες απώλειες 30%.

Είναι ενδεικτικό ότι στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις της εβδομάδας, 12 και 13 Μαρτίου το Χρηματιστήριο του Ντουμπάι υποχώρησε κατά 5,3%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης DFMGI την Πέμπτη (12.3.2026) έκλεισε στις 5.518,08 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 3,64% ενώ την Παρασκευή (13.3.2026) η πτώση συνεχίστηκε με νέα υποχώρηση κατά 1,66% για να κλείνει στις 5.426,28 μονάδες.

Οι αγορές αντιδρούν στις περιφερειακές γεωπολιτικές εντάσεις και το χρηματιστήριο του Ντουμπάι βρίσκεται στο επίκεντρο της δίνης, ως ένας άλλοτε κραταιός παγκόσμιος οικονομικός κόμβος που απειλείται.

Η αγορά σημείωσε σημαντική πτώση από τις αρχές του 2026, με τον δείκτη DFMGI να καταγράφει ζημιές 10% μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Αυτές οι απώλειες αυξήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας ασταθούς εβδομάδας για τις αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, λόγω της κλιμάκωσης της περιφερειακής σύγκρουσης με επίκεντρο το Ιράν, η οποία έχει προκαλέσει φόβους για παρατεταμένη διαταραχή των εμπορικών διαδρομών και των υποδομών, με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και με τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις αντίστοιχα.

Οι κλάδοι των ακινήτων και των χρηματοπιστωτικών εταιρειών ηγήθηκαν των απωλειώνστο χρηματιστήριο του Ντουμπάι , με τις μετοχές των μεγάλων εταιρειών (blue chips) να επηρεάζονται σημαντικά, όπως η Emaar Properties, που συμμετέχει με πάνω από 70% στον όγκο συναλλαγών του δείκτη ακινήτων και η Emirates NBD.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα ΗΑΕ, τα χρηματιστήρια του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι έκλεισαν για δύο ημέρες και στη συνέχεια άνοιξαν ξανά με απότομη πτώση. Το Reuters ανέφερε ότι οι επιθέσεις έπληξαν την ψυχολογική βάση του επιχειρηματικού μοντέλου του Ντουμπάι, κλονίζοντας την εικόνα του ως ενός από τους ασφαλέστερους κόμβους της περιοχής για κεφάλαια, ταλέντα, τουρισμό και ζήτηση ακινήτων.

Ο πόλεμος δεν είναι η αιτία αλλά η αφορμή για «διόρθωση»

Όμως και πριν από αυτό το πολεμικό σοκ, η αγορά φαινόταν ήδη ανήσυχη. Στοιχεία του Reuters και της Fitch ανέφεραν ότι οι τιμές κατοικιών στο Ντουμπάι είχαν αυξηθεί κατά περίπου 60% από το 2022 έως το πρώτο τρίμηνο του 2025 και ένα κύμα προσφοράς αναμενόταν να ωθήσει τις τιμές προς τα κάτω.

Γι’ αυτό ορισμένοι αναλυτές δεν ερμηνεύουν αυτήν την κατάρρευση ως καθαρό πανικό λόγω του πολέμου. Ο πόλεμος Ιράν-Ισραήλ ήταν η αφορμή, αλλά η πραγματική ευπάθεια ήταν ήδη εκεί για μια αγορά με ετεροχρονισμένη άνθηση και ένα αφήγημα ότι οι τιμές δεν θα ξαναέπεφταν ποτέ ουσιαστικά.