Τα ΗΑΕ μπλοκάρουν κάθε οικονομική συναλλαγή με το Ιράν

Σε αναστολή όλων των χρηματοοικονομικών και εμπορικών συναλλαγών με το Ιράν προχωρούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στις σχέσεις του Αμπού Ντάμπι με την Τεχεράνη.

Η απόφαση αυτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έρχεται μετά την ανίχνευση δύο βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και, σύμφωνα με τα ΗΑΕ, είχαν ως στόχο τη θαλάσσια κυκλοφορία, προτού καταλήξουν στη θάλασσα.

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Αν και το Ιράν αρνήθηκε τις κατηγορίες η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο την εύθραυστη σχέση των δύο χωρών, με το οικονομικό κόστος της νέας έντασης να αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Τα ΗΑΕ, σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζουν παράλληλα ότι παραμένουν προσηλωμένα στον περιφερειακό διάλογο, παρά την απόφαση να διακόψουν τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Reuters.

Αξιωματούχοι των ΗΑΕ διέψευσαν πληροφορίες περί συνεχιζόμενης οικονομικής στήριξης προς το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για την αναστολή των συναλλαγών υπαγορεύτηκε από λόγους εθνικής ασφάλειας.

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Στο μεταξύ, η Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) έχει αναφέρει επιθέσεις με πυραύλους και drones σε πλοία της στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που έχει επηρεάσει τη λειτουργία της εν μέσω της ιδιαίτερα ασταθούς κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

Η απόφαση του Αμπού Ντάμπι έρχεται καθώς εκπνέει η περίοδος που είχε δοθεί για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενισχύοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η κίνηση των ΗΑΕ αναδεικνύει εκ νέου τις οικονομικές επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας, σε μια περιοχή όπου οι εμπορικές και ενεργειακές ροές παραμένουν υπό πίεση.