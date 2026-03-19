Βουτάει κάτω από τα 5.000 δολάρια ο χρυσός, βίαιη πτώση για το ασήμι

Ο χρυσός κατέρρευσε, με πτώση πάνω από 5% στις συναλλαγές της Πέμπτης (19.3.2026) ενώ πιέσεις δέχονται και άλλα πολύτιμα μέταλλα καθώς ενισχύεται ο φόβος για μακρά περίοδο αβεβαιότητας με ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και κινδύνους για την ανάπτυξη.

Οι ρευστοποιήσεις οδήγησαν τον χρυσό κοντά στα 4.550 δολάρια ανά ουγγιά, στην έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση πτώσης και στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιανουαρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επενδυτές αναπροσάρμοσαν τις προσδοκίες τους για τα επιτόκια μετά από ένα κύμα επιθετικών αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών και μετά την άνοδο των τιμών της ενέργειας εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, επικαλούμενη τις αβέβαιες οικονομικές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στο Ιράν και τους επίμονους κινδύνους πληθωρισμού. Αντίστοιχη ήταν και η θέση της ΕΚΤ απέναντι στο πετρελαϊκό σοκ.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ανέδειξαν τους κινδύνους που ελοχεύουν για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αναγνωρίζει ότι μια αύξηση επιτοκίων παραμένει πιθανή για το μέλλον, αν και απίθανη προς το παρόν. Στην Ιαπωνία, ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, υπαινίχθηκε μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων τον Απρίλιο, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε ομόφωνα τα επιτόκια σταθερά, αλλά υιοθέτησε μια πιο επιθετική στάση από την αναμενόμενη.

Οι αγορές βλέπουν τώρα ότι επίκεινται αυξήσεις επιτοκίων, τάση που μειώνει περαιτέρω την ελκυστικότητα του χρυσού.

Ανάλογη είναι η τάση στο ασήμι που έγραψε απώλειες πάνω από 10% στα 65 δολάρια ανά ουγγιά, πριν επιχειρήσει να κερδίσει έδαφος προς τα 70 δολάρια. Έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Δεκεμβρίου, καθώς η πτώση των πολύτιμων μετάλλων επιδεινώθηκε εν μέσω της αστάθειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν αλλά και των στάσεων που τηρούν κεντρικές τράπεζες απέναντι στα τεκταινόμενα, διατηρώντας σταθερά επιτόκια και προειδοποιώντας για πληθωριστικές πιέσεις και κινδύνους για την ανάπτυξη