Βουτιά στα μέταλλα, στο κόκκινο η Wall Street – Οι αγορές αντιδρούν στην επιλογή Γουορς

Το δολάριο διατήρησε κέρδη, τα πολύτιμα μέταλλα κατρακύλησαν και στο αμερικανικό χρηματιστήριο οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί συνθέτοντας την εικόνα στις αγορές αφότου ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι επιλέγει τον Κέβιν Γουόρς να ηγηθεί της Fed.

Τα στοιχήματα στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν ότι οι επενδυτές, σε συνέχεια της επιλογής Τραμπ να αναλάβει τα ινία της Fed ο Κέβιν Γουόρς, αναμένουν ότι τα επιτόκια θα μειωθούν σε περίπου 3% μέχρι το τέλος του 2026, από ένα εύρος 3,5 – 3,75% όπου βρίσκονται σήμερα, πολύ πάνω δηλαδή από το σημείο που θα ήθελε ο Τράμπ.

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν σήμερα Παρασκευή (30.1.2026), μετά το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ για τον εκλεκτό του στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, τον Κέβιν Γουόρς, στη θέση του Τζερόμ Πάουελ, μια απόφαση που πολλοί επενδυτές θεωρούν επιθετική. Την ίδια ώρα ο χρυσός γράφει πτώση 10,42% κάτω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι πτώση 31% υποχωρεί στα 79 δολάρια ανά ουγγιά.

Πτωτικά κινούνται και οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street με τον S&P 500 να χάνει 0,53% στα 6.934,14. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones πέφτει στις 297,35 μονάδες, ή 0,62% και ο Nasdaq στις 182,32 ή -0,77%.

Την απόφαση του Αμερικανού προέδρου σχολίασαν θετικά επικεφαλής ισχυρών ομίλων της Wall Street καθώς και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ που είπε ότι ο Γουόρς είναι «μια φανταστική επιλογή για να ηγηθεί της σημαντικότερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο σε αυτή την κρίσιμη στιγμή».

Σε μια διαδικασία επιλογής που διήρκεσε μήνες, ο Γουόρς κατέληξε να επικρατήσει έναντι των συναδέλφων του φιναλίστ Κέβιν Χάσετ, διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και Κρίστοφερ Γουόλερ, μέλος του συμβουλίου της Fed.

Ο Γουόρς, ο οποίος υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ από το 2006 έως το 2011 και στο παρελθόν ήταν σύμβουλος του Τραμπ για την οικονομική πολιτική, θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ όταν η θητεία του στο τιμόνι της Fed λήξει τον Μάιο. Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή του 55άρη Γουόρς, τον οποίο ο Τραμπ απέρριψε για την κορυφαία θέση στη Fed το 2017, όταν επέλεξε τον Τζερόμ Πάουελ.

Εάν επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία αυτή η επιλογή, ο Γουόρς θα αναλάβει την ευθύνη της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ σε μια εποχή που πολλοί οικονομολόγοι και επενδυτές βλέπουν την αυτονομία της κεντρικής τράπεζας να απειλείται από τον Λευκό Οίκο. Ο Γουόρς ευθυγραμμίστηκε με τον πρόεδρο Τραμπ το 2025 υποστηρίζοντας δημόσια τα χαμηλότερα επιτόκια, κάτι που αντιβαίνει στη μακροχρόνια φήμη του ως γερακιού του πληθωρισμού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Fed, ο Γουόρς ήταν επιφυλακτικός απέναντι στον πληθωρισμό και συχνά υποστήριζε υψηλότερα επιτόκια. Πέρυσι, ωστόσο, επανέλαβε την άποψη του Τραμπ ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να είναι σημαντικά χαμηλότερα. Η προθυμία για μείωση των επιτοκίων θεωρείται ως λυδία λίθος για τον επόμενο πρόεδρο, ανησυχώντας τους παρατηρητές της Fed που θεωρούν ότι αυτό θα υπονόμευε την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Η επιλογή του Γουόρς δεν εγγυάται αλλαγή πολιτικής στη Fed. Τα επιτόκια καθορίζονται με πλειοψηφία της 12μελούς Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς, η οποία αποτελείται από επτά διοικητές της Fed και πέντε από τους 12 προέδρους των περιφερειακών τμημάτων της. Η Fed διατήρησε το βασικό της επιτόκιο σταθερό αυτή την εβδομάδα, αφού το μείωσε τρεις συνεχόμενες φορές στο τέλος του 2025, και τα επιτόκια παραμένουν πολύ πάνω από εκεί που τα ήθελε ο Τραμπ.

Η επικύρωση του διορισμού του Γουόρς από τη Γερουσία ενδέχεται επίσης να έχει επιπλοκές από μια πρόσφατα ανακοινωθείσα έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κεντρική τράπεζα. Στις 9 Ιανουαρίου, η Fed έλαβε κλήσεις σχετικά με την κατάθεση του Πάουελ στο Κογκρέσο το 2025 για ένα έργο ανακαίνισης κτιρίου. Ο Πάουελ εξέδωσε μια εξαιρετική βιντεοσκοπημένη δήλωση καταδικάζοντας την έρευνα και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες υπερασπίστηκαν την κεντρική τράπεζα.