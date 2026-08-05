Wall Street: Άνοδος για τον Dow, απώλειες για S&P 500 και τεχνολογικές μετοχές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισε την Τετάρτη (5.8.2026) η Wall Street, καθώς ο Dow Jones διατήρησε μέρος των αρχικών κερδών του, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχώρησαν από τα ιστορικά υψηλά που άγγιξαν ενδοσυνεδριακά μετά την πτώση των μετοχών τεχνολογίας.

Οι πιέσεις σε μεγάλες τεχνολογικές μετοχές περιόρισαν τη δυναμική της Wall Street, με τις απώλειες των SpaceX, AMD και Alphabet να αντισταθμίζουν την ισχυρή άνοδο της Nvidia και τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα άλλων εισηγμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 263,12 μονάδες ή 0,49% και έκλεισε στις 54.349 μονάδες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε μεταξύ 54.266,12 και 54.744,33 μονάδων, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί των τελευταίων ημερών.

Αντίθετα, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 17,30 μονάδες ή 0,22%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 7.719,19 μονάδες. Ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης είχε φτάσει νωρίτερα έως τις 7.793,56 μονάδες, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει τα κέρδη του και διέκοψε ένα σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων.

Ισχυρότερες ήταν οι πιέσεις στον Nasdaq, ο οποίος έχασε 221,55 μονάδες ή 0,83% και έκλεισε στις 26.363,44 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης είχε αγγίξει στη διάρκεια της ημέρας τις 26.739 μονάδες, προτού οι ρευστοποιήσεις σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου τον οδηγήσουν σε αρνητικό έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Nvidia, η μετοχή της οποίας ενισχύθηκε περίπου 4%, μετά τη δήλωση του Έλον Μασκ ότι η SpaceX θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά επεξεργαστές της εταιρείας για την ανάπτυξη των υποδομών υπολογιστικής ισχύος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ίδια η SpaceX, ωστόσο, κατέγραψε «βουτιά» περίπου 12%, μετά την πρώτη ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας εξαπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 18,4 δισ. δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους κατευθύνθηκε σε επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Απώλειες περίπου 6% σημείωσε η AMD, παρά το γεγονός ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη της ξεπέρασαν οριακά τις προβλέψεις της αγοράς. Περίπου 4% υποχώρησε και η Alphabet, μετά την ανακοίνωση αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων τεχνητής νοημοσύνης και της αποχώρησης του επικεφαλής επιστήμονα Τζεφ Ντιν έπειτα από 27 χρόνια.

Στο ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον, στήριξη προσέφεραν οι προσδοκίες για συμφωνία που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σχετικά σταθερές, με το αμερικανικό WTI κοντά στα 74 δολάρια και το Brent γύρω από τα 79 δολάρια το βαρέλι.