Χρηματιστήριο: Άνοδος στην Αθήνα, «τραβάνε» προς τα κάτω οι τράπεζες – Συγκρατημένη η Ευρώπη

Με ήπια άνοδο κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (05.08.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, Euronext Athens.

Παρόμοια εικόνα με το Euronext Athens ακολουθούν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, μετά τα χθεσινά νέα ιστορικά ρεκόρ της Wall Street εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

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Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ, της Viohalco και της Lamda Develoment.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου, της Optima Bank και της Εθνικής.

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Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 39 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

«Εύθραυστη» άνοδος στην Ευρώπη

Ελαφρώς πράσινοι είναι οι δείκτες για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου η μεγαλύτερη αύξηση στην Ισπανία, δεν ξεπερνά το 0,5%.

Οι δείκτες CAC 40 στο Παρίσι, FTSEE 100 στο Λονδίνο και DAX στη Φρανκφούρτη κυμαίνονται σε λίγο υψηλότερα επίπεδα από τη χθεσινή καταγραφή.