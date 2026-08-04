Wall Sreet: Ισχυρά κέρδη με ιστορικά υψηλά για Dow Jones και S&P 500

«Πάρτι» των επενδυτών στη Wall Street, καθώς είδαν τους τρεις βασικούς βασικούς δείκτες να σημειώνουν ισχυρά κέρδη, εν μέσω κλίματος αισιοδοξίας ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να τερματιστεί στο άμεσο μέλλον.

Από την έναρξη της συνεδρίασης της Τρίτης (4.8.2026) τα πράγματα ήταν «στρωτά» λόγω του επικείμενου νέου γύρου συνομιλιών για την ολοκλήρωση του πολέμου στο Ιράν, με αποτέλεσμα οι βασικοί δείκτες να κλείσουν με ισχυρά κέρδη.

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Ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο +1,71% στις 54.085 μονάδες σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 54.000 μονάδων, Νέο ρεκόρ και για τον ευρύτερο S&P 500 που κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ, στις 7.736 μονάδες, κλείνοντας στο +1,79%, ενώ τεχνολογικός Nasdaq «εκτοξεύτηκε» στο +2,59% στις 26.584 μονάδες.

Στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οι αποδόσεις έπεσαν ακόμα περισσότερο με το 10ετές να υποχωρεί στο 4,619% και το 30ετές να πέφτει στο 5,177%.

Παράλληλα, στη λίστα των εταιρειών που ανακοίνωσαν τα οικονομικά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου μπήκε η Palantir Technologies, με τη μετοχή της να εκτινάσσεται κοντά στο 30%, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα έσοδα και την κερδοφορία του συνόλου της χρήσης, κάνοντας λόγο για «εξωπραγματική» ζήτηση για τις πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων της.

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Ισχυρά κέρδη σημείωσαν και οι εταιρείες ημιαγωγών, με τη Micron Technology να ενισχύεται κατά 7% και τη Marvell Technology κατά 12%, συνεχίζοντας την ανάκαμψη του κλάδου μετά τις πιέσεις του Ιουλίου.

Σημαντική στήριξη στην αγορά προσέφερε και η Caterpillar, η οποία κατέγραψε άνοδο περίπου 6%, αφού ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των προβλέψεων και αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη των εσόδων της, επικαλούμενη την ισχυρή ζήτηση για εξοπλισμό που σχετίζεται με την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.