Wall Street: Ισχυρά κέρδη και νέο ρεκόρ για τον Dow Jones

Με το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν να βρίσκεται σε ύφεση, οι επενδυτές στη Wall Street αναθάρρησαν από την πτώση στις τιμές πετρελαίου, αλλά και από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ειρηνικών συνομιλιών.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ περί επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών και ενδεχόμενου τέλους στον πόλεμο στο Ιράν οδήγησαν τη Wall Street σε «πράσινο ποδαρικό» για τον Αύγουστο, καθώς οι βασικοί δείκτες σημείωσαν ισχυρά κέρδη στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

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Ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,3%, κλείνοντας στις 53.178 μονάδες σε νέο ιστορικό υψηλό και ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει στις 6 Ιουλίου. Ο ευρύτερος S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +1,48%, στις 7.600 πλησιάζοντας εκ νέου τα ιστορικά υψηλά των αρχών Ιουνίου, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε εμφατικά στο +2,13% στις 25.913 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν χαμηλότερα, με την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί κατά έξι μονάδες βάσης, στο 4,68%, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η πτώση των ενεργειακών τιμών μπορεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώθηκε λίγο πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν του ανοδικού ράλι, καθώς η Meta Platforms «εκτοξεύθηκε» σχεδόν κατά 6%, η Amazon ενισχύθηκε πάνω από 4%, οδηγώντας την κεφαλαιοποίησή της πάνω από το όριο των 3 τρισ. δολαρίων, ενώ η Nvidia πρόσθεσε περίπου 3%. Παράλληλα, οι Alphabet και Microsoft κινήθηκαν επίσης έντονα ανοδικά, κλείνοντας με κέρδη της τάξης του 5%.