Χρηματιστήριο: Οριακές διακυμάνσεις στην Αθήνα, συνεχίζεται η άνοδος στην Ευρώπη

Με ήπιες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (04.08.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens).

H άνοδος στις τιμές των μετοχών που παρατηρήθηκε χθές στο Euronext Athens δεν συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό, σε αντίθεση με την εικόνα που παρατηρείται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία συνεχίζουν να σημειώνουν σταθερή άνοδο.

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Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου, του ΟΛΠ, της ΔΕΗ και της Elvalhalcor.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC, της Eurobank και της Alpha Bank.

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Ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 30 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Καλύτερη εικόνα στην Ευρώπη

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη αύξηση να ξεπερνά το 0,80% στην Ολλανδία.

Αντίστοιχα ανοδικά κινείται ο CAC 40 στη Γαλλία, ο DAX στη Φρανκφούρτη και ο FTSE 100 στο Λονδίνο.