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Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασαν 0,18% οι μετοχές, στα 315,71 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η ελληνική αγορά υποχώρησε μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις
Euronext Athens
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Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης μετοχών είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 2,30% και νέα υψηλά 17 ετών.

Ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και η Wall Street εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.623,91 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση κατά 0,18%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.643,75 μονάδες (+0,57%) και κατώτερη τιμή στις 2.617,15 μονάδες (-0,44%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 315,71 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.123.592 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,90%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,81%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,55%) και της Aegean Airlines (+2,21%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-2,75%), του ΟΤΕ (-2,36%), της Τιτάν (-1,95%), της Εθνικής (-1,79%) και της Eurobank (-1,39%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.969.624 και 8.526.862 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 51,83 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 44,63 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 54 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+8,61%) και Alter Ego Media (+5,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (-9,35%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-5,00%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,9800 -0,18%
ALLWYN:13,4450 -0,33%
ΚΥΠΡΟΥ:10,5900 -2,75%
CREDIABANK:0,9800 -1,01%
METLEN:47,1800 +0,43%
OPTIMA:10,7500 -0,46%
ΤΙΤΑΝ: 52,7500 -1,95%
ALPHA BANK: 4,4840 -0,13%
AEGEAN AIRLINES: 12,5000 +2,21%
VIOHALCO: 18,7800 +0,54%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,6200 +2,55%
ΔΑΑ:10,6700 +0,09%
ΔΕΗ: 22,5800 +0,71%
COCA COLA HBC:58,6000 +2,81%
ΕΛΠΕ: 13,0400 -0,53%
ELVALHALCOR: 3,8500 -1,16%
ΕΘΝΙΚΗ: 16,1700 -1,79%
ΕΥΔΑΠ: 11,2400 -0,88%
EUROBANK: 4,4800 -1,39%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,3500 -1,01%
MOTOR OIL: 52,6000 -0,75%
JUMBO: 25,5200 -0,62%
ΟΛΠ:43,8000 +0,23%
ΟΤΕ: 19,8400 -2,36%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,0500 -0,50%

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